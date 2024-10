Noviembre, mes con más carreras de 'running' en Colombia; calendario e inscripciones

El calendario atlético presenta su periodo con más oferta de 2024 con todo tipo de eventos para que los aficionados puedan disfrutar de diferentes distancias, lugares y certámenes.

Es así como la cartelera de actividades de noviembre tendrá desde maratones, como la de Pasto, hasta medias maratones en importantes ciudades de la talla de Tunja, Cúcuta, Santa Marta, Montería, Neiva, Mariquita, Guatapé y demás.

De resto, en municipios y otras poblaciones estarán a la orden del día competencias de 10, 5 kilómetros y hasta de menor trazado para que no haya excusa para no ponerse a prueba.

Publicidad

Lo cierto es que cada vez hay más posibilidades para los que no quieren correr siempre en los mismos parajes y buscan destinos novedosos para la práctica de su deporte.

Carreras atléticas de 'running' en Colombia, noviembre de 2024

Publicidad

Acá, un repaso por las competencias programadas para noviembre y el primero de diciembre en todo el país con las distancias de cada una y su respectivo enlace para inscripciones e información:

· Noviembre 2 – Carrera San José de Pare, Boyacá: 10k (información 3112644205)

· Noviembre 2 – Night Run, Cúcuta: 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 3 – Duatlón de Bogotá: 58k y 29k ( inscripciones )

· Noviembre 3 – Media Maratón de Tunja: 21k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 3 – Media Maratón del Café, Pereira: 21k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 3 – Media Maratón de Mariquita: 21k, 10k, 5k ( información )

· Noviembre 3 – Halloween Dulima Race, Ibagué: 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 3 - Carrera del Cacao, Chucurí: 10k ( inscripciones )

· Noviembre 9 – Carrera de la Mujer Soacha, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Carrera por la Policía, Bogotá: 21k, 10, 3k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Río Media Maratón de Montería: 21k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Media Maratón de Mocoa: 21k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Sin Fronteras 15k, Ipiales (COL)-Tulcán (ECU) ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Armenia Night Run: 15k, 7k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Run for Fun, Cali: 10k, 6k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Reto Aeropuerto, Bucaramanga: 10k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Kilómetros de Vida, Mosquera: 10k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Cross Counry Ciénaga (asfalto, playa, trocha): 21k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Carrera Paz de Ariporo: 10k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Corro por mi Planeta, Medellín: 12k, 6k, 3k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Corre Sabanalarga, Atlántico: 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 10 – Carrera El Bordo, Cauca: 6k ( inscripciones )

· Noviembre 17 – Carrera por el Guaviare , San José: 10k, 5k, 3k

· Noviembre 17 – Corre por el Agua, San Rafael (Antioquia): 10k, 5k

· Noviembre 17 – Media Maratón de Tuluá: 21k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 17 – Media Maratón Urabá Corre, Apartadó: 21k, 13k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 23 – Corriendo con Lobos, Popayán: 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – New Balance Series, Guasca: 15k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – Carrera Deportivo Cali, Palmira: 8k, 5k y 2k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – Carrera por la Salud, Montenegro: 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – 15k El Roble, Filandia (Quindío): 15k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – Corre mi Tierra, Bogotá: 21k, 15k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – ReverdeC, Pance (Valle): 10k, 5k, 2k ( información )

· Noviembre 24 – De la Calle a la Vida, Bogotá: 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – Family Run, Medellín: 5k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – Al trote Marinos, Barranquilla: 15k, 10k, 5k, 1k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – Media Maratón de Cúcuta: 21k, 10k y 5k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – Media Maratón Bambuquera, Neiva: 21k, 10k, 5k ( información )

· Noviembre 24 – Maratón de Pasto: 42k, 21k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – Media Maratón de Santa Marta: 21k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Noviembre 24 – Media Maratón de la Caña, Palmira: 21k, 10k, 5k ( inscripciones )

- Noviembre 30 – Rescate de la Frontera, Tumaco: 14k

· Diciembre 1 – Maratón de Bogotá: 42k ( inscripciones )

· Diciembre 1 – Media Maratón de Manizales: 21k, 10k y 5k ( inscripciones )

· Diciembre 1 – Media Maratón del Cauca, Popayán: 21k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Diciembre 1 – Media Maratón de La Ceja: 21k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Diciembre 1 – Gladiadores Magangué, Bolívar: 16k, 8k, 2k ( inscripciones )

· Diciembre 1 – Wonder Run, Bogotá: 10k, 5k ( inscripciones )

· Diciembre 1 – Corre Yopal: 15k, 10k, 5k ( inscripciones )

· Diciembre 1 – Corre por la paz, Barranquilla: 10k, 5k ( inscripciones )

· Diciembre 1 – Reto Portal Pórtico, vía Suaza-Florencia: 17k ( inscripciones )

· Diciembre 1 – 12k del Golfo, Tolú: 12k y 6k ( inscripciones )

· Diciembre 1 – Crazy Runners, Barranquilla: 15k, 10k, 5k, 2k ( inscripciones )