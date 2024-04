Camila Osorio: "Conseguir mi segundo título es una felicidad grande, fue la mejor semana"

Este domingo, en el Country Club, Camila Osorio se quedó con el título de la Copa Colsanitas, o WTA 250 de Bogotá , luego de vencer de gran manera a la checa Marie Bouzkova, con parciales 6-3 y 7-6. La cucuteña se lució ante su gente y conquistó, por segunda vez en su carrera, el título más importante del tenis femenino en Sudamérica.

Una vez la tenista levantó el Poporo, trofeo de campeona del torneo, dio sus declaraciones ante todo el público y se enfocó en agradecer a todas las personas que la han acompañado en este proceso hasta conquistar su segundo título como profesional.

“Conseguir mi segundo título es una felicidad muy grande y más con mi gente. Estoy emocionada, tuve la chance de ganar en el 2021 y veníamos del COVID-19, entonces no había muchas personas, pero lo de hoy fue increíble”, fueron las palabras iniciales de la nortesantandereana de 22 años.

“He trabajado muy duro, me he esforzado y me he concentrado en jugar mi tenis. He luchado con lesiones y este título es la recompensa de todo”, agregó entre lágrimas en declaraciones para 'DSports'.

Más declaraciones de Camila Osorio:

Estrategia para ganar

“Me decían que debía hacer los puntos largos para desgastar a la rival. Vi que estaba desgastada porque había jugado mucho en la semana y pude aprovecharlo. Marie es una gran persona y lo que más me impresiona es su calidad humana”.



Match Point que dejó pasar

“Jugaba un punto a la vez y siempre pensaba que tenía una siguiente oportunidad. Lo que más me ayudó fue el apoyo del público. Es gracias a ellos y estoy feliz por poder sacar esto adelante”.

Agradecimientos

“Estoy muy feliz, me gustaría agradecerle a Dios por haberme regalado este título, todo esto es por él y siempre le voy a agradecer. También le agradezco a Marie porque es una excelente persona, es un privilegio poder tenerla acá con nosotros y que haya tenido esta semana tan buena”.

“Quiero darle gracias a todo mi equipo, que han creído en mí. A mi familia porque ellos están ahí en las buenas y en las malas, porque ellos están con la Camila persona, más allá de la tenista. Ellos me han apoyado siempre”.

Palabras de Marie Bouzkova

“Felicitaciones por esta gran semana. De momento no estoy tan feliz por el resultado, pero sí me pone contenta que hayas quedado campeona. Es algo muy especial que puedas vivir esto, aunque no he podido ganar, he disfrutado esto. Hace muchos años quería venir y desde el primer día me encantó jugar en Bogotá. Quiero darle las gracias al público por apoyarme acá cada semana”.