Carlos Alcaraz reveló la fórmula para quitarse los nervios y darle la Laver Cup a Europa

El español Carlos Alcaraz, gran protagonista de la victoria de Europa en la Copa Laver de tenis, reconoció sentirse "nervioso" tras el duelo previo a su choque ante Taylor Fritz, en el que el alemán Alexander Zverev derrotó al norteamericano, Frances Tiafoe, lo cual dejaba en su mano el triunfo para Europa, pero que recurrió para motivarse a una simple fórmula: "Tengo que ganar".

El tenista murciano, en declaraciones posteriores al decisivo envite, apuntó trató de "ocultar los nervios" ante Fritz y se mostró "muy feliz" ya que su objetivo, y el del resto del Equipo Europeo, "era ganar la Copa Laver".

"Me encantan los torneos de equipos. Siempre viene bien tener cerca la energía de mis compañeros y poder apoyarme en ellos durante los partidos. Doy todo lo que tengo para el equipo, tanto si me necesitan en el individual como en el dobles", reseñó.

El propio Alexander Zvervev, el más exuberante en la comparecencia, bromeó con que fue el propio Carlos el que eligió los partidos del domingo para jugar el murciano el duelo que valía el título, lo que desató sus risas.

Publicidad

Elogiado en rueda de prensa por su capitán Bjorn Borg, que destacó su capacidad de jugar bajo "presión", el español deseó que "el primer set", en el que vapuleó al californiano, "sea la línea a seguir hasta final de temporada".

Carlos Alcaraz celebrando la Laver Cup. Gerald Matzka/Getty Images for Laver Cup

"He jugado uno de los mejores partidos hasta el momento, con un nivel altísimo. Fritz venía jugando de una manera increíble, con una final en el Abierto de Estados Unidos. He intentado salir lo máximo relajado posible, dentro de los nervios por la importancia que tenía el partido. Quiero seguir esta dinámica de jugar agresivo para poder acabar el año de la mejor manera posible", valoró de la primera manga.

Publicidad

Preguntado si sintió algunas dudas tras la rotura sufrida en el segundo set, con el que Fritz le igualó en el parcial, Alcaraz calificó la tesitura como propia del tenis y negó inquietud alguna en el tramo.

"Esto es tenis. Lo hemos podido ver en el partido entre Zverev y Tiafoe. Son pequeños detalles. Pero yo estaba jugando un gran tenis y con confianza para ganar. En los siguientes juegos quizá he cometido más errores de lo que me hubiera gustado, pero yo he seguido empujando hasta el límite", expuso.

El murciano, que reconoció que en la gira americana tuvo un "momento difícil" en el que no encontraba "ni la constancia ni el buen juego", señaló que de cara al final de temporada "el objetivo es ir a mejor" y "disfrutar de las veces" que salta a cancha.

"Queda poco para que acabe la temporada, con torneos bonitos e importantes y voy a dar lo mejor que tengo dentro", concluyó el héroe para Europa.