Carlos Alcaraz reveló lo que vivió, en el último tiempo, al no poder clasificar a finales

Tras batirle el sábado por segundo año seguido en semifinales de Indian Wells, el español Carlos Alcaraz reconoció la rivalidad única que mantiene con el italiano Jannik Sinner , la otra joya de la nueva generación del tenis.

Alcaraz remontó un set en contra ante Sinner, acabando con la racha de 16 victorias seguidas este año del italiano, y el domingo tratará de revalidar el título de Indian Wells en su primera final de 2024.

¿Cómo se siente ganar a Sinner y acabar con su racha?

"Estoy muy contento de clasificar para otra final y, por supuesto, de vencer a Jannik. Tenemos una rivalidad muy buena y por supuesto acabar con la racha de 16 partidos es increíble para mí".

¿Estaba nervioso o preocupado por el hecho de que Jannik se estuviera adelantando en su rivalidad y le derrotara las dos últimas veces?

"Cada vez que me enfrente a Jannik me pondré nervioso. Eso seguro. Porque sé que tengo que jugarle al cien por cien si quiero ganarle. Pero estar por detrás en el cara a cara no me daba nervios , sino una motivación extra para darlo todo y alcanzarle".

Carlos Alcaraz, tenista español, celebra su victoria sobre Jannik Sinner, en Indian Wells AFP

En cuanto a su táctica y estilo, ¿qué cambió para responder a Sinner?

"Tuve que cambiar un poco mi juego. Cambié mi forma de devolver, lo hice desde más atrás. Me di la oportunidad de hacer intercambios más largos y me sentí mejor físicamente en el segundo set. Esa fue la clave para cambiar el partido".

¿Llegó a afectar algo en su confianza estos siete meses sin llegar a finales?

"Todo el mundo quiere estar en finales y ganar títulos, es lo que busco en cada torneo, pero intento que no me afecte a la confianza. Para mí lo importante es cómo me siento en pista.

Antes de venir mi confianza no estaba del todo alta por la manera en que estaba jugando, pero no por tener finales".