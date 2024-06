Carlos Alcaraz y su posibilidad de igualar los récords de Novak Djokovic y Rafael Nadal

El español Carlos Alcaraz se mostró exultante tras conquistar su primer Roland Garros y su tercer título del Grand Slam con apenas 21 años, pero consideró "casi imposible" poder alcanzar las plusmarcas de Novak Djokovic o Rafael Nadal en el tenis.

¿Aspira Alcaraz a llegar a 14 títulos en Roland Garros como Nadal? ¿O quizás a alcanzar el récord de 24 títulos del Grand Slam que ostenta actualmente Djokovic? Por el momento, el joven murciano se muestra cauto ante la dificultad de ese desafío.

"Esos dos récords son algo fuera de la normal. Tienes que ser un extraterrestre para conseguirlos. Lo que hizo Rafa, ganar 14 veces aquí, es prácticamente imposible. Los 24 Grand Slam que ganó Novak es algo que ojalá yo pueda, pero es casi imposible. Las dos cosas son algo fuera de lo común", dijo Alcaraz en su conferencia de prensa posterior a la final.

En ella tuvo que batallar mucho para remontar un marcador adverso ante el alemán Alexander Zverev, antes de poder ganarle 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2.

Publicidad

"La lección que me llevo de este Roland Garros es que la fortaleza mental gana partidos. No hace falta jugar de manera brillante, no hace falta jugar a tu mejor versión. También se gana mucho de cabeza. Si estás flojo de cabeza, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, es difícil que ganes un Grand Slam. Es la asignatura que he aprobado en este torneo porque la tenía pendiente", explicó.

"Luchar es lo que hacen los guerreros y yo me considero un guerrero", sentenció.

Carlos Alcaraz, tenista español, festeja su victoria en el Roland Garros 2024 AFP

Publicidad

Así fue el título de Carlos Alcaraz en Roland Garros

Flota en París el ambiente de que Carlos Alcaraz es el digno sucesor de Rafael Nadal. Con su primer triunfo en Roland Garros, el español entronca con la larga serie que su compatriota impuso durante 14 ediciones hasta el punto que en Francia ha sido ya declarado Carlos I, príncipe de la tierra.

Con solo 21 años, el murciano suma su tercer Grand Slam, se convierte en el más joven tenista que completa triunfos en las tres superficies, cemento en el Abierto de Estados Unidos de 2022, hierba en Wimbledon en 2023 y ahora la tierra batida de Roland Garros.

Además, con este triunfo superará al serbio Novak Djokovic en el ránking y será número 2 del mundo, por detrás del italiano Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz, tenista español de 21 años, celebra su título de Roland Garros AFP

El que ha había sido el más joven número 1 de la historia logra así otro récord de precocidad y lo hace con unas marcadas señas de identidad: un tenis potente e imaginativo, una fe a prueba de bombas y una capacidad de sufrimiento sin límites.

Publicidad

Así remontó la final al alemán Alexander Zverev, que, tras un primer set flojo, logró ganar los dos siguientes y poner contra las cuerdas al español, que, lejos de venirse abajo, se creció en busca de su tercera final victoriosa, con un triunfo por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2.