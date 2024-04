¿Cómo se ve afectado Carlos Alcaraz en el ranking ATP, tras no jugar el Masters 1.000 de Montecarlo?

Carlos Alcaraz Garfia, a quien una inoportuna lesión en el brazo derecho le aparta del Masters 1.000 de Montecarlo, en cuya edición de 2024 hubiera debutado este miércoles ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, seguirá siendo el tercero de la clasificación ATP, pero podría quedar a casi 2.000 puntos del serbio Novak Djokovic y a más de 700 del italiano Jannik Sinner.

El joven tenista murciano, de 20 años y que en 25 días, el 5 de mayo, cumplirá 21, se vio obligado a renunciar a jugar en Mónaco por una cuestión física y puede alejarse aún más del liderato en el ranking internacional cuando tenía la posibilidad de pisarle los talones a quien lo comanda -Djokovic- y la de rebasar al que le desbancó de la segunda posición en Miami -Sinner-.

"He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, pero no fue posible y no puedo jugar. Tenía muchas ganas de jugar... ¡Hasta el año que viene! @ROLEXMCMASTERS @atptour", escribió el de El Palmar en su cuenta de la red social X lamentado su suerte.

Carlos Alcaraz entrenando en Montecarlo. Julian Finney/Getty Images

Alcaraz, quien sólo jugó sobre la arcilla monegasca en 2022 y perdió a las primeras de cambio ante el estadounidense Sebastian Korda por 6-7 (2), 7-6 (5) y 3-6, no defendía ningún punto en esta competición porque no jugó el pasado año en este torneo pero tenía la posibilidad de añadir hasta 1.000 puntos a su cuenta. Luego, en el caso de recuperarse y estar en los siguientes torneos a celebrar sobre tierra batida, sí que defendería los 500 puntos del Trofeo Conde de Godó de Barcelona y los 1.000 del Mutua Madrid Open, dos campeonatos en los que lleva ganando los dos últimos años.

Así pues, a la espera de saber cómo evoluciona de las molestias que arrastra, el pupilo de Juan Carlos Ferrero seguirá con los 8.645 puntos que tiene en la actualidad mientras que Djokovic cuenta con 9.725 y en caso de ganar el título alcanzaría los 10.635. El de Belgrado cayó en octavos de final de la edición de 2023 ante el italiano Lorenzo Musetti por 6-4, 5-7 y 4-6.

Por su parte, Sinner tiene 8.710 y su tope en Montecarlo sería 9.350. El pasado año el de San Cándido perdió en semifinales ante el danés Holger Rune por 6-1, 5-7 y 5-7.

El cuarto en discordia es el ruso Daniil Medvedev, con 7.165 puntos y podría llegar hasta los 7.985 en el Monte Carlo Country Club. Rune le cerró el camino en cuartos de final ganándole por 3-6 y 4-6 en un campeonato que acabó llevándose otro ruso como Andrey Rublev superando en la final precisamente a Rune remontando por 5-7, 6-2 y 7-5.