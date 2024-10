El retiro de Rafael Nadal 'impactó' a Novak Djokovic y lo llevó a tomar inesperada decisión

El serbio Novak Djokovic confirmó este jueves que estará en la fase final de la Copa Davis de Málaga (España) para despedirse de Rafa Nadal.

Djokovic, que tiene residencia en Marbella, en la provincia de Málaga, aseguró en una publicación en redes sociales que acudirá a la ciudad española para presenciar el que será el último torneo de Nadal.

"Tu pasión por representar a España siempre ha sido notable. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo de Copa Davis de España. Estaré allí en persona para rendir homenaje a tu estelar carrera", dijo Djokovic en sus redes sociales.

España se enfrentará a Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis que se disputará en el Pabellón Martín Carpena de Málaga del 19 al 24 de noviembre.

Serbia no está clasificada y jugó los 'playoff' para no descender el pasado septiembre, eliminando a Grecia.

Djokovic y Nadal se volverán a encontrar a finales de este mes en la exhibición "6 Kings Slam" que se jugará en Arabia Saudí, junto a Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner y Daniil Medvedev.

Rafael Nadal y Novak Djokovic, entre risas, luego de un partido que disputaron en sus inicios AFP

¿Qué dijo 'Nole' sobre el retiro de Rafael Nadal?

Novak Djokovic escribió sobre su viejo rival Rafael Nadal que su "legado vivirá por siempre", después de que el español anunciase este jueves su próxima retirada en noviembre.

"Tu tenacidad, dedicación, espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá por siempre", escribió en Instagram el serbio, ganador de 24 títulos del Grand Slam y antiguo N.1 del mundo.

Djokovic y Nadal se enfrentaron en 60 ocasiones a lo largo de sus carreras, con el serbio dominando los duelos directos 31-29.

La primera vez que se vieron las caras sobre la pista fue en Roland Garros en 2006 , con victoria para Nadal, mientras que Djokovic ganó su último enfrentamiento, también en las canchas de Roland Garros, en los Juegos Olímpicos de París de este año.

Novak Djokovic y Rafael Nadal - Cuartos de final de Roland Garros 2015. Clive Brunskill/Getty Images

"Rafa, un post no es suficiente para expresar el respeto que tengo por ti y por lo que has hecho en nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños para empezar a jugar a tenis y creo que ese es probablemente el mayor logro que alguien puede desear", añadió Djokovic sobre Nadal, que cuenta con 22 títulos del Grand Slam, mientras que el serbio suma 24.

El mallorquín disputará su último torneo oficial en las finales de la Copa Davis en Málaga en noviembre.

"Solo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en un icono del tenis y del deporte en general. Gracias por llevarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad, la que más me ha impactado como jugador", añadió 'Djoko'.

"Tu pasión por representar a España siempre fue extraordinaria. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo de España de Copa Davis. Estaré allí en persona para presentar mi respeto por tu carrera estelar", anunció.