Habrá buenos partidos en Copa Davis: definidas las series del Grupo Mundial I y II

El combinado serbio de tenis, primer cabeza de serie, se enfrentará al griego en las eliminatorias del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2024, que tendrán lugar los días viernes 13 y sábado 14 o el sábado 14 y domingo 15 de septiembre; tal como ha deparado el sorteo celebrado en las oficinas de la ITF.

También en el Grupo Mundial I el equipo de Croacia, segundo cabeza de serie, se cruzará con Lituania; mientras que Suecia, tercera favorita, tendrá que verse las caras con India. Sin duda, son de los partidos más llamativos y a seguir en la próxima jornada que se avecuna y prometen emociones.

Igualmente, se han conocido los emparejamientos del Grupo Mundial II donde Rumanía, primera cabeza de serie, tendrá que jugar contra China; y Ecuador, segunda, hará lo propio contra Hong Kong. Allí, lucharán por no seguir cayendo en la clasificación.

Las naciones ganadoras de las eliminatorias del Grupo Mundial I disputarán los clasificatorios de la Copa Davis 2025 y tendrán así la oportunidad de luchar por un puesto en las Finales de la Copa Davis de ese año. Entre esos podría estar Colombia, que chocará con Japón.

Los conjuntos derrotados en las eliminatorias del Grupo Mundial I y los que ganen las eliminatorias del Grupo Mundial II competirán en las eliminatorias del Grupo Mundial I de 2025.

Finalmente, los países que caigan las eliminatorias del Grupo Mundial II se enfrentarán en las eliminatorias del Grupo Mundial II de 2025 a los equipos con mejor desempeño en los eventos regionales del Grupo III de 2024 .

Serbia, en su partido de dobles, contra Italia, en las semifinales de la Copa Davis 2023 AFP

Grupo Mundial I

Serbia vs. Grecia

Croacia vs. Lituania

Suecia vs. India

Kazajstán vs. Dinamarca

Polonia vs. Corea del Sur

Suiza vs. Perú

Egipto vs. Hungría

Noruega vs. Portugal

Austria vs. Turquía

China Taipei vs. Bosnia Herzegovina

Israel vs. Ucrania

Japón vs. Colombia

Tenistas colombiano durante la Copa Davis 2024. Oficina de Prensa Copa Dais 2024

