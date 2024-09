Jannik Sinner va por su segundo Grand Slam de la temporada: importante victoria en US Open

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, dio este miércoles un soberbio golpe en la mesa en el US Open , sometió al ruso Daniil Medvedev y se quedó como el favorito en mayúsculas para coronarse este año en Nueva York.

Ya sin Novak Djokovic (número 2 del mundo), Carlos Alcaraz (n.3) y Alexander Zverev (n.4), el duelo de cuartos entre el italiano y el ruso (n.5) parecía una final anticipada y Sinner firmó un triunfo de categoría y prestigio por 6-2, 1-6, 6-1 y 6-4 en dos horas y 39 minutos.

Sinner se convirtió además en el cuarto jugador en activo en alcanzar las semifinales en los cuatro 'Grand Slam' (los otros tres son Djokovic, Rafa Nadal y Marin Cilic).

El transalpino, que empezó el torneo en medio de una enorme polémica por la noticia de su positivo no sancionado en Indian Wells, se enfrentará en semifinales al británico Jack Draper (n.25), que arrolló al australiano Álex de Miñaur (n.10) por 6-3, 7-5 y 6-2 en dos horas y siete minutos.

Publicidad

Sinner es el favorito para meterse en la final, pero Draper se llevó el único enfrentamiento previo entre ambos (Queen's en 2021) y además no ha perdido ni un solo set en esta edición del US Open.

El duelo entre Sinner y Medvedev en el Arthur Ashe Stadium era una reedición de la final del Abierto de Australia de este año, donde Jannik conquistó el primer y hasta ahora único 'Grand Slam' de su carrera.

Jannik Sinner, número uno del mundo, tuvo un debut victorioso en el US Open 2024 AFP

Publicidad

Pero Medvedev no tuvo que esperar mucho para vengarse, ya que en Wimbledon eliminó a Sinner en cuartos.

El moscovita es un viejo conocido de Sinner: sin contar la de hoy, se habían medido ya en doce ocasiones con dominio para el ruso por 7-5 (ahora 7-6).

Especialmente recurrente e intenso fue su cara a cara en 2023, puesto que se cruzaron en cuatro finales: en los torneos de Rotterdam y Miami (triunfos de Medvedev) y en los de Pekín y Viena (victorias de Sinner).

El partido de esta noche fue un radical toma y daca sin término medio. Sinner arrasó en el primer set (6-2), Medvedev respondió con otro vendaval (1-6) y el italiano devolvió el golpe con otro zarpazo (6-1).

Jannik Sinner, tenista italiano y número uno del mundo, en su debut en el US Open 2024 AFP

Publicidad

Solo en el cuarto set se vieron por fin las fuerzas equilibradas y ahí el más acertado fue Sinner, que neutralizó dos bolas de 'break' de Medvedev con 2-3 y posteriormente rompió el saque de su rival para colocarse con 4-3 y el viento a favor.

Sinner no pudo rematar su primer punto de partido desde el resto, pero con su servicio no desaprovechó la ocasión de sentenciar el encuentro, eliminar al campeón de la Gran Manzana de 2021 y de clasificarse para su primera semifinal en el US Open.

Publicidad

El desequilibrio en los errores no forzados fue clave con 57 para Medvedev por solo 38 de Sinner.

El otro finalista del torneo saldrá del cruce entre los estadounidenses y ya clasificados desde el martes Frances Tiafoe (n.20) y Taylor Fritz (n.12).