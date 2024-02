Nicolás Mejía cree en la remontada contra Luxemburgo, por Copa Davis: "Confío en el equipo y en mí"

La selección Colombia de tenis empezó con el pie izquierdo la serie contra Luxemburgo por Copa Davis . En el primer duelo, Nicolás Mejía se vio sorprendido por Chris Rodesch, quien ganó con parciales de 7-6 y 6-3. A segunda hora, Adriá Soriano tampoco pudo con Alex Knaff (4-6, 6-2 y 4-6).

Tan pronto culminó el juego, Mejía fue el encargado de atender a la prensa y contó de entrada por qué sufrió la derrota. "En general creo que saqué bastante bien menos en el tie break. Yo lo ayudé a él también para que tuviera mucha confianza perdiendo mi saque en ambos sets. Fue grave en empezar perdiendo el primer set con mi saque, toca estar ahí pendiente y no dejarlo ir para mantener el score ahí cerca. Ambos jugadores se han adaptado bastante bien, pero hay que encontrar la manera porque hay que darle la vuelta a esto mañana", manifestó.

Con la serie 2-0 abajo, Mejía se mostró fuerte y le envió un mensaje a los aficionados: "No estábamos esperando estar en esa posición en ningún momento, pero al mismo tiempo creo que tenemos una linda oportunidad mañana para revertir esto. Confío en mí, confío en el trabajo que hemos hecho y confío en el equipo. Crean en nosotros".

Por último, el tenista 'cafetero' fue autocrítico y habló sobre su principal debilidad en este primer duelo. "Debo mejorar mi devolución, hacerlo jugar mucho más, hoy me costó mucho. Sé que él sacaba bastante fuerte, pero también sé que tengo la habilidad de responder y hacerlo mejor", concluyó.

Otras declaraciones de Nicolás Mejía:

La fe intacta

"No dejen de confiar en nosotros, tenemos un equipo increíble, mañana vamos a empezar con los dobles y van a ganar. Luego yo tengo una oportunidad de sacarme esta espina que no quiero irme de acá sin darle el punto a Colombia y el tercero lo vamos a ganar. Vamos paso a paso, tenemos el margen de para arriba, no podemos cometer errores".

Se hizo cargo de su derrota

"Personalmente tomo responsabilidad de mi derrota totalmente, no creo que sea alguien aparte de mí, de no haber sacado este partido adelante. He entrenado, he trabajado, me he roto todos los días para ganar estos partidos y no le estoy ganando".