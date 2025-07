Gerónimo Ángel: "Mi papá Juan Pablo Ángel siempre me dio su apoyo, todo desde la disciplina"

En el Desafío Siglo XXI hay un participante del equipo Beta que es el hijo del reconocido exfutbolista Juan Pablo Ángel, se trata de Gerónimo, quien en el capítulo 6 del reality decidió abrirse y contar un poco sobre su familia y ahí se refirió al recordado goleador antioqueño.

‘Gero’ decidió referirse a lo que significa el deporte y la competencia en su vida, algo que por supuesto también lo hizo arriesgarse a estar en el Desafío de Caracol Televisión, en especial por el legado de su padre.

“Tengo un hermanito chiquito que se llama Pascual, adicto al deporte, ama el fútbol, muy disciplinado y es muy chiquito”, comenzó contando.

Pero seguido a eso fue cuando trajo a colación a su padre, Juan Pablo Ángel, de quien resaltó que siempre le ha dado su apoyo y ha sido un ejemplo, en especial por la disciplina que les mostraba en su etapa como futbolista.

Publicidad

“Mi papá fue jugador de fútbol profesional, es Juan Pablo Ángel. Más allá del fútbol. la carrera y la disciplina de papá, el deporte estuvo siempre presente, lo usamos para ser mejor persona, es como el psicólogo, la hora y media que lo desconecta a uno de todo”, confesó sobre la imagen de su padre.



Juan Pablo Ángel y la importancia en Gerónimo Ángel, participante de Desafío Siglo XXI

Juan Pablo Ángel y sus hijos. Instagram.

“Tuve una infancia increíble, mis papas me apoyaron de todo. Yo me fui a los 13 años, estábamos en Estados Unidos y volvemos a Colombia por mi papá, y como artista en ese momento yo estaba bailando. Esa decisión fue muy dura de decirle que no estaba contento que quería perseguir ese sueño de ser artista y me dijeron que de una, me apoyaron. Me dijeron “no sabemos nada del tema pero tu felicidad es mi felicidad”. Fue un gran regalo que me apoyaran en todo. Estuve solo 4 años en Estados Unidos, estudié en New York música y negocios en la industria del entretenimiento”, contó ‘Gero’ en su intervención en el popular reality de Caracol Televisión.

Publicidad

Para cerrar y luego de contar lo que significa el deporte y la competencia en su vida personal y profesional, mencionó que gracias a eso se tiene confianza en el Desafío Siglo XXI.

“Yo hambre es lo que tengo de conseguir sueños, ser exitoso”, finalizó Gerónimo Ángel, hijo de Juan Pablo Ángel, exjugador de Atlético Nacional, River Plate (Argentina), Aston Villa (Inglaterra), New York Red Bulls, Los Ángeles Galaxy y Chivas (Estados Unidos).