Camionero que grabó el accidente de Diogo Jota se pronunció: hay versiones encontradas

La Guardia Civil baraja la alta velocidad del vehículo como una de las posibles causas del accidente en el que el pasado jueves de madrugada perdieron la vida el jugador portugués del Liverpool Diogo Jota y su hermano André Silva en la autovía A-52 en Cernadilla (Zamora), al salirse de la vía el turismo Lamborghini Huracán, que según el informe conducía el propio Diogo Jota.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora se encarga de elaborar el informe pericial sobre el accidente, que aún no ha concluido pero que, junto al posible reventón de una rueda, apunta también a un posible exceso de velocidad, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Sin embargo, en las últimas horas el camionero que fue el primer testigo de lo ocurrido con Diogo Jota y su hermano rompió su silencio y contó que fue lo que vio, y hasta respondió a las críticas que ha recibido por llegar grabando y no apresurarse a intentar ayudar.



Camionero que grabó accidente de Diogo Jota dio su versión del accidente

"Lo grabé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia muy tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabían quién estaba dentro", comenzó diciendo de entrada en un video en redes sociales, José Azevedo.

Seguido a eso fue cuando le llevó la contraria a la investigación que se viene realizando en la que apuntan que fue por exceso de velocidad, asegurando que no fue así.

"La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban supertranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera y he visto verdaderas barbaridades de otros coches. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Mi más sentido pésame a la familia", cerró en su declaración.

Diogo Jota con Portugal - Foto: AFP

Además, las pruebas realizadas hasta el momento apuntan a que de los dos hermanos que viajaban en el vehículo siniestrado el que conducía era el internacional con la selección de Portugal, Diogo Jota.

El informe pericial de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora aún no ha finalizado y cuando se concluya será remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora), que se ha hecho cargo de las diligencias por el accidente.

El jugador del Liverpool y su hermano sufrieron el siniestro de tráfico sobre las 0.30 horas del pasado jueves día 3 a la altura del kilómetro 65 de la A-52 cuando viajaban hacia Santander, donde Diogo Jota tenía previsto coger un ferry a Inglaterra, ya que los médicos le habían recomendado no desplazarse en avión por un problema pulmonar.