Novak Djokovic decepcionado de su desempeño en temporada del 2024

El serbio Novak Djokovic se quedó fuera de la final del Masters 1000 de Montecarlo superado por el noruego Casper Ruud con el que nunca había perdido y sigue sin lograr título alguno en lo que va de 2024 y admitió que no está siendo una buena temporada para él.

"Estoy acostumbrado a ganar títulos y comparado con los últimos quince años la actual no es por ahora una buena temporada. Llegué a semifinales en Australia y aquí. Solo he jugado tres torneos", recordó el ganador de veinticuatro Grand Slam, que no pudo lograr el trofeo ni en el Abierto de Australia ni en el Masters 1000 de Indian Wells.

"Pero he jugado un buen tenis y espero que en los siguientes torneos pueda jugar mejor", confió el número uno del mundo que tiene su siguiente desafío en el Masters 1000 de Madrid.

Djokovic se mostró decepcionado por la derrota ante Ruud aunque reconoció que su rival fue mejor. "Estoy decepcionado. El partido ha sido apretado y quiero dar la enhorabuena a Casper Ruud que ha jugado muy bien sobre todo al principio del primer y tercer set", recordó.

Publicidad

"He tenido mis opciones, pero no he jugado bien el último juego. He cometido errores no forzados. Ruud estuvo sólido hasta el final. Ha merecido ganar. Estuve irregular. Pude remontar tras perder el primer set y eso fue lo positivo. Pero estoy decepcionado por la derrota", dijo.

Novak Djokovic y Casper Ruud, tras semifinal del Masters 1.000 de Montecarlo. Getty Images

¿Cómo le ha ido a Novak Djokovic en lo que va del 2024?

El serbio arrancó la temporada en el Abierto de Australia, llegando hasta la semifinal, tras caer 1-6, 2-6, 7-6 y 3-6 con Jannik Sinner.

Publicidad

Más tarde, en el Masters 1.000 de Indian Wells, perdió de manera sorpresiva en segunda ronda contra Luca Nardi con parciales de 4-6, 6-3 y 3-6.

Luego se bajó del Masters 1.000 de Miami por una lesión y ahora se va en semis de Montecarlo.