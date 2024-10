Novak Djokovic: "En mi niñez, por la guerra, tenía temor que una bomba cayera en mi cabeza"

Novak Djokovic es el mejor tenista de la historia y sus 24 títulos de Grand Slam y medalla de oro olímpica así lo respaldan, sin embargo, no todo fue color de rosa en la vida del serbio, pues su carrera la hizo a pulso y con una niñez marcada por la guerra en su natal Serbia.

Luego de su último partido contra Rafael Nadal, 'Nole', como es conocido, concedió una entrevista al portal 'La Nación', en la cual reveló los momentos complejos que vivió cuando apenas era un niño. "Belgrado es la ciudad de Europa que más veces fue destruida y reconstruida. Ese espíritu lo encuentro dentro de mí", dijo de entrada para dar contexto sobre lo que ocurrió en su país.

En ese mismo orden de ideas, el tenista de 37 años contó como era el día a día en aquel tiempo. "Recuerdo hacer fila con mi abuelo a las 5 de la mañana para conseguir el pan para alimentar a toda nuestra familia. Mi tío, mi abuelo, mi tía, mis primos, mis hermanos... Vivíamos todos juntos en un pequeño departamento porque no teníamos otra opción y esas son las cosas que pasaron a ser parte integral de mi carácter, de quién soy hoy yo como persona", añadió el semifinalista de la Six Kings Slam.

Novak Djokovic, tenista serbio, en acción de juego en el Masters 1.000 de Shanghái 2024 AFP

Por si no fuera suficiente el dolor de su relato, Djokovic fue más allá y lanzó un crudo pensamiento que tenía en esos tiempos de guerra, "Es un horror. Lo peor que alguien puede llegar a vivir. Es el temor a lo desconocido. No saber si la próxima bomba te va a caer en la cabeza. Y así todos los días, las alarmas, las sirenas que nos despertaban todas las noches cuando se acercaban los aviones. Llorábamos todas las noches", recordó de manera nostálgica.

Publicidad

Debido a toda esa dura experiencia, el serbio manifestó que por eso tiene una sensibiliad con los infantes, por que sabe que sufrir a esa corta edad es muy duro y traumático. "Los niños. Mis hijos, pero también otros niños. Siempre me emocionaron los chicos, pero cuando me convertí en padre… Cuando veo niños sufriendo me rompe el corazón, es como si entrara en depresión. Porque son los seres más puros del planeta y se merecen lo mejor, se merecen un futuro. Y cuando veo estas guerras y todo lo que está pasando... Yo viví la guerra, a mi ciudad la bombardearon día y noche durante dos meses y medio. Vi muertos. Y ahora que veo las guerras en otras partes del mundo, no entiendo", concluyó en la entrevista.