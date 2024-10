Novak Djokovic no se siente viejo y sacó pecho por vencer a un tenista de 19 años

El número cuatro del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic , aseguró que duelos ante jóvenes como el que le ganó hoy al checo Jakub Mensik (19 años) es lo que todavía le supone un desafío a estas alturas de su carrera.

"Todavía tengo ganas de jugar. (...) Este tipo de partidos, luchando contra un chico de 19 años durante dos horas y media en la cancha, son algo que todavía me motiva y me supone un reto, y trato de dar lo mejor de mí mismo", indicó en declaraciones a la prensa tras imponerse a Mensik (6-7 (4), 6-1, 6-4) en los cuartos de final del Másters 1.000 de Shanghái.

El tenista que más tiempo ha pasado en lo más alto del 'ranking' ATP en la historia reiteró su elogio al joven talento checo: "Ya es uno de los mejores sacadores del mundo, y solo tiene 19 años. Tiene un futuro muy brillante por delante".

Preguntado acerca de posibles problemas físicos -se tocó la rodilla izquierda durante un tramo del partido-, Djokovic quiso calmar las aguas al asegurar que, tras esos momentos, no volvió a sentir molestias: "Espero que, cuando se enfríe, no tengamos problemas. Ya tengo problemas con la rodilla derecha, así que no sería lo ideal".

El serbio se enfrentará en semifinales al estadounidense Taylor Fritz, al que siempre ha ganado en los nueve duelos que ha disputado contra él. "También es un gran sacador. Tengo que estar listo para otro partido difícil", dijo.

En cualquier caso, Djokovic se mostró contento con su nivel hasta ahora: "Creo que he jugado muy bien en este torneo".

Con su victoria, el serbio mantiene vivas sus opciones de destacarse todavía más como dominador en Shanghái, torneo con el que se alzó en cuatro ocasiones (2012, 2013, 2015 y 2018), más que ningún otro. Además, en caso de ganarlo, sería el trofeo número 100 de toda su carrera.

Novak Djokovic, tenista serbio, en rueda de prensa del Masters 1.000 de Shanghai AFP

Antes de su partido del viernes, Djokovic había debutado en segunda ronda con victoria ante el estadounidense Alex Michelsen (7-6 (3), 7-6 (9)), imponiéndose posteriormente al italiano Flavio Cobolli (6-1, 6-2) y al ruso Roman Safiullin (6-3, 6-2).