Novak Djokovic y un gesto para aplaudir: la anécdota que Daniil Medvedev contó sobre el serbio

Además de ser uno de los mejores en la historia del tenis, de la mano de su profesionalismo, entrega, pasión y sacrificio, Novak Djokovic también se ha caracterizado por ser una excelente persona y así lo confirman quienes lo conocen. En esta ocasión, quien habló fue Daniil Medvedev, contando una anécdota que tuvo con el serbio, hace unos cuantos años, exactamente en el 2017.

Recordando la época de sus inicios, el ruso empezó afirmando: "Estábamos entrenando y Novak Djokovic me dijo 'Jugamos juntos la Copa Davis en un par de días, ¿vas?' Dije 'Sí, voy', a lo que 'Nole' respondió '¿Cuándo te vas?', y dije 'El sábado'. Novak dijo 'Quieres venir conmigo [en mi avión]' y soy una persona bastante tímida, así que, al principio, dije 'no, no'". Pero eso no fue todo.

En su relato, Daniil Medvedev añadió que "ya tenía un boleto de avión con una escala y una espera de tres horas entre vuelos. Cuando terminó la práctica con él, le dije '¿De verdad Novak, puedo ir contigo?' y él dijo 'Sí, por supuesto'" . Sin duda, un gesto para aplaudir y que demuestra la calidad y gran ser humano que es el actual número uno del mundo. Por eso, el ruso hizo énfasis en ello.

"Eso es lo que algunas personas no saben sobre Novak Djokovic. Está bien, él puede ser duro en la cancha, como yo, pero cuando lo conocí la primera vez, yo era el número 400 del mundo, ahora soy el número 3 y él es el número 1 y siempre me ha tratado igual. Me volví mejor rival, pero el trato fuera de la cancha siempre fue el mismo", sentenció Daniil Medvedev en su relato que es viral.

¿Quién ganó el US Open 2023?

Daniil Medvedev y Novak Djokovic disputaron la final del US Open 2023. Dicho juego quedó en manos del serbio en tres sets, con parciales de 6-3, 7-6 y 6-3. Este título significó el título número 24 de Grand Slams, convirtiéndose en el más ganador de estos certámenes en la rama masculina, mientras que quedó igualado con la australiana Margaret Court.