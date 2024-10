"Rafael Nadal es el Lionel Messi del tenis, han marcado el camino de una generación"

El capitán del equipo de Argentina de Copa Davis Guillermo Coria, lamenta el adiós de la competición de Rafael Nadal , con el que coincidirá en las Finales de la Copa Davis de noviembre y con el que llegó a enfrentarse en cinco ocasiones, entre ellas la final del Masters 1000 de Roma del 2005, cargada de épica, que ganó el español.

Nadal, para Coria, es un icono para el tenis de Argentina. "la gente le identifica con Guillermo Vilas, el auténtico referente del tenis argentino" y considera que es una leyenda en el deporte, "como Leo Messi", que "ha marcado el camino a una generación".

Coria en una entrevista con la Agencia EFE, que desea que si Argentina no gana la Copa Davis en Málaga dentro de tres semanas lo consiga España, realza el espíritu de Nadal y todo su equipo y considera que Carlos Alcaraz está llamado a ser su sucesor en la pista.

"Qué se puede decir. Casi le he disfrutado más ya una vez que me he retirado, viendo partidos en vídeo. Esa final que jugamos en Roma, histórica. Está llegando el momento que nadie quiere que llegue. Que se tengan que ir. Que es van retirando. Gente que ha marcado muchísimo. Va a pasar lo mismo cuando se retire Messi. Son deportistas que han marcado un camino a una generación. Bueno, a más de una generación porque siguen estando, han durado mucho a un gran nivel, en lo más alto. Que han sido un ejemplo dentro y fuera de la cancha. muy bien rodeados. Eso también habla de lo importante que es la familia, los amigos, el cuerpo técnico, de tener cerca a personas correctas y encontrarte con las personas adecuadas", dijo de Nadal.

"Yo creo que Rafa, Carlitos (Alcaraz) o Messi... creo que es muy importante la gente que tiene alrededor para potenciar aún más lo que son ellos. Y bueno, esos son. Rafa es el ejemplo de hacer las cosas bien. Seguramente ha pasado por momentos duros, sobre todo por lesiones, pero ha estado bien contenido por su gente que le ha dado la herramienta para salir adelante y cada vez que volvió de una lesión volvió mejor. Y siguió ganando cosas importantes. Desde muy chiquito tuvo muchas lesiones. Después fue y ganó Wimbledon y ganó el Abierto de Estados Unidos, y en Australia con más de 40 grados de calor", recuerda el capitán de Argentina.

Rafael Nadal, uno de los mejores tenistas en la historia de España, podría jugar las finales de la Copa Davis 2024 Getty Images

"Va a ser muy emotivo. Y justo Dios quiso que yo esté como capitán. Para mí va a ser un regalo. Otro regalo hermoso que me da el tenis por poder disfrutar de esos días especiales para una leyenda del tenis. Va a ser muy emotivo y triste. Vamos a tener todas las sensaciones que pueden existir en estos días. Ojalá se pueda retirar en una cancha, que tenga la posibilidad de participar, de ser competitivo", indica el capitán de Argentina.

"Y si Argentina no gana, que sea él el campeón con Alcaraz, que imagina lo que es tener a tu ídolo al lado y jugar con él. Lo viví en los Juegos Olímpicos con el dobles que jugamos con Máximo González y Adnrés Molteni contra ellos dos. Y fue impresionante. A quién no le gustaría jugar con tu ídolo y poder compartirlo. Va a ser muy especial. Y creo que España también merece ese momento. Tener a Carlos y a Rafa juntos en un equipo con David Ferrer en el banco. Es fantástico. Hay que disfrutarlo", señaló a EFE Guillermo Coria.

El capitán de Argentina elogia la aportación del Big Three en el tenis. ¿Novak Djokovic, Roger Federer o Rafael Nadal?: "Es una pregunta difícil. Novak es el que tiene más títulos. Aprovechó mejor algunas lesiones cuando coincidió con Federer. Aprovechó ese momento para sacar esa distancia. Creo que Rafa y Federer, en su momento, estuvieron muy competitivos uno con otro. Eran tres números uno. No un uno, dos y tres. Sino tres números uno y para mí lo van a seguir siendo. Djokovic tiene un poco de ventaja porque tiene más títulos pero creo que Rafa es el mejor con su cabeza. El nivel de concentración. De tener esa cabeza fuerte que a veces sin tener un buen día hacía que fuera muy difícil ganarle".

"Mental y físicamente creo que nosotros nos vemos muy reflejados en Rafa por Vilas. Porque nuestro padre deportivo y nuestro ídolo fue Vilas. Y tenemos esa imagen de guerrero luchador y a Rafa lo vemos como argentino en ese sentido. Pero es muy difícil. Creo que los tres fueron unos fenómenos. Es como preguntarme con quién me quedo. Si con Messi o Maradona. Y se me pone en un compromiso porque son dos igual de grandes", subrayó.

¿Y Jannik Sinner o Carlos Alcaraz?: "Vi en el 2022 a Sinner como se movía y siempre dije que si se ordenaba y estaba bien ya era un potencial número uno. También lo digo con ZVerev. Creo que cuando logre esa confianza va a ser un jugador muy peligroso porque se mueve muy bien. Tiene golpes muy completos. Pero bueno, me quedo en cualquier caso un poco más con Carlitos Alcaraz por todo, porque también sigue los pasos de Rafa y en eso nos vemos muy parecidos. Nos vemos reflejados los argentinos. Y ojalá siga firme y continúe los pasos de Rafa porque lo merece y lo merece el eqipo que tiene, que le acompaña con Juan Carlos Ferrero a la cabeza".