Rafael Nadal y el 'amor' que le declaró otra figura del tenis mundial

Carlos Alcaraz jugará un último partido con Rafael Nadal, en las semifinales del torneo de exhibición de Riad, el Six Kings Slam, después de ganar al danés Holger Rune, y un mes antes del adiós definitivo del ganador de veintidós Grand Slam, en las Finales de la Copa Davis.

"He visto los partidos de Rafa desde que empecé a jugar al tenis y me fijo en él. He crecido con él y ha sido mi ídolo. Todavía lo es. Es una pena que se retire del tenis. es una persona importante en mi vida y mi carrera", indicó tras su victoria en Riad el tenista murciano.

"Nadal fue una de las razones por las que quería ser tenista. Que ahora se retire es duro para todos", añadió Alcaraz, número dos del mundo, en la pista del partido de exhibición.

"No sé si es un privilegio jugar contra él una vez más o si va a ser complicado para mí, pero intentaré disfrutar el compartir la pista con él. Es difícil para todos", reconoció Alcaraz que compartió momentos y conversación con el balear en el hotel de Riad.

Publicidad

"Quiero jugar buen tenis, intentaré jugar al mismo nivel que lo estoy haciendo, voy a ir a por todas sin miedo. Yo estoy empezando mi carrera, así que de momento me tengo que quedar con la derecha de Rafa, aunque estoy muy contento con la mía. Ya se verá al final de mi carrera cuál era mejor", apuntó el número dos del mundo ganador este año en Wimbledon, Roland Garros y medalla de plata olímpica.

Rafael Nadal, tenista español, tras un partido disputado en la temporada 2024 AFP

"Ha sido un gran año para mí, un poco montaña rusa, grandes torneos que he ganado y, a la vez, otros en los que no he jugado tan bien", asumió Carlos Alcaraz.