Rafael Nadal y un anunció de última hora sobre el Abierto de Estados Unidos

La leyenda española del tenis Rafael Nadal , 22 veces campeón de torneos de Grand Slam, anunció este miércoles su baja para el Abierto de Estados Unidos al asegurar que no se sentía capaz de rendir a su mejor nivel.

"No creo que sea capaz de dar mi 100% esta vez", publicó Nadal en su cuenta en la red social 'X'.

Nadal, cuatro veces campeón del Abierto de Estados Unidos, señaló que su próximo evento sería en la Copa Laver en septiembre en Berlín.

Su baja en el US Open (26 agosto-8 septiembre) supondrá su sexta ausencia en los últimos siete torneos del Grand Slam, con la única excepción de su eliminación en la primera ronda del Abierto de Francia de este año.

Publicidad

"Hola a todos, les escribo para anunciarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles", señaló Nadal, de 38 años. "Extrañaré las sesiones nocturnas especiales en Nueva York, en Ashe".

"Gracias a todos mis seguidores, especialmente a los estadounidenses. Los extrañaré a todos", puntualizó el mallorquín.

Rafael Nadal, tenista español, en medio de la final del ATP de Bastad, en Suecia AFP

Publicidad

Nadal compitió en los Juegos Olímpicos de París en Roland Garros, donde ha ganado 14 títulos individuales del Abierto de Francia.

El español, que ganó el oro olímpico en individuales en Pekín-2008, cayó ante Novak Djokovic, a la postre campeón, en la segunda ronda en individuales en París, y junto a Carlos Alcaraz cayó en los cuartos de final de dobles.

El mes pasado en Bastad, Nadal alcanzó su primera final ATP desde 2022, perdiendo ante el portugués Nuno Borges.

El último título de Grand Slam de Nadal se produjo en el Abierto de Francia de 2022. La última vez que ganó el US Open fue en 2019, pero ahora se habrá perdido cuatro de los últimos cinco US Open, con la excepción de su paso a la cuarta ronda en 2022.