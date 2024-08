Tenista y una denuncia sobre el WTA 125 de Barranquilla: "Imagina trabajar y que no paguen"

Si bien los focos del tenis mundial apuntan por estos días al US Open, el último Grand Slam del calendario, el WTA 125 de Barranquilla fue noticia luego de una grave denuncia de una tenista que asegura que no le han pagado el 'prize money', es decir, el premio económico por avanzar en cada ronda del torneo.

Se trata de la tenista Tara Moore, británica de 32 años, quien compitió en la modalidad de dobles junto a su compatriota Emily Appleton. La pareja cayó en su primer partido, en cuartos de final, contra Despina Papamichail y Destanee Aiava. Pese a eso, por el solo hecho de participar, ya tienen un dinero asegurado y justamente eso es que lo reclama la jugadora.

La tenista hizo la denuncia en redes sociales y asó lo hizo saber el periodista Fabian Valeth: "La tenista británica Tara Moore, que estuvo en el WTA 125 de Barranquilla, acaba de poner esta historia que lastimosamente deja mal parado al torneo. Enviaron un correo desde WTA diciendo que el pago del prize money está demorado, ya que no han recibido el dinero del evento", reveló en la red social 'X'.

En la foto compartida por el citado comunicador, se ve el contundente mensaje que publicó Moore en su cuenta oficial de 'Instagram'. "Imagínate trabajar en un puesto de trabajo, desplazarte hasta allí, pagar gastos, etc, para que te digan «lo sentimos, no podemos pagarte porque no tenemos fondos» Eso es jugar al tenis", dijo de manera contundente la británica.

Ahora solo queda esperar si los organizadores del torneo dan una respuesta y aclaran lo que acontece respecto a los premios económicos de la competencia.

Palmarés de Tara Moore en torneos ITF



N.º Fecha Torneo Superficie Oponentes Resultado 1. 19 de julio de 2008 Rinton, Gran Bretaña Césped Mona Barthel 7–5, 6–1 2. 1 de agosto de 2010 Chiswick, Gran Bretaña Dura Amy Bowtell 6–3, 6–4 3. 11 de noviembre de 2011 Loughborough, Gran Bretaña Dura (i) Myrtille Georges 7–6(5), 5–7, 6–4 4. 20 de enero de 2013 Glasgow, Gran Bretaña Dura (i) Myrtille Georges 6–4, 6–1 5. 27 de enero de 2013 Glasgow, Gran Bretaña Dura (i) Amy Bowtell 7–6(2), 6–1 6. 25 de febrero de 2013 Sorpresa , Estados Unidos Dura Louisa Chirico 6–3, 6–1 7. 19 de enero de 2014 Glasgow, Escocia Dura Myrtille Georges 6–3, 6–1 8. 10 de enero de 2016 Antalya, Turquía Arcilla Anne Schäfer 2–6, 7–5, 6–0