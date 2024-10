A Cristiano Ronaldo le salió su defensora: "qué tal supiera jugar al fútbol"

Cristiano Ronaldo, por su historia, trayectoria y los registros que ha marcado en el fútbol, siempre despierta amores y odios y nunca pasa desapercibido en ningún ámbito. Así más allá de sus más de 900 goles en su carrera deportiva, y de tener repetidas buenas actuaciones con Al Nassr, de Arabia Saudita, al portugués no de le dejan de salir sus detractores, los que no gustan de él y que tampoco están de acuerdo con tanto elogio.

Y de esa manera, hace ya algunos días, el exjugador italiano Antonio Cassano se hizo tencencia a nivel mundial por unas afirmaciones bastante particulares. "Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol. Puede marcar 3.000 goles, me importa una mierda. Jugar al fútbol jugaron Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibra, Suárez... Ellos si saben jugar al fútbol en equipo pero Cristiano, ¿su objetivo cuál es? gol, gol, gol", expresó el otrora delantero del Real Madrid.

Estos dichos causaron gran polémica y comentarios; pero también desde el círculo cercano a Cristiano también reaccionaron y le salió una defensora a ultranza. "Una persona se despierta con estas cosas. No conozco a este pobre hombre y ni siquiera me importa. Pero solo le diré una cosa, si Cristiano no sabe jugar y marcó 900 goles, imagínese si supiera jugar", escribió en su cuenta de Instagram Elma Aveiro, hermana del famoso futbolista.

Aveiro no desaprovechó la ocasión y le bajó la caña duro a Cassano, a quien dijo no conocerlo, ni saber qué había realizado en su carrera en el mundo del fútbol.

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo: siempre polémico

Cristiano Ronaldo es la gran figura del Al Nassr. Yasser Bakhsh/Getty Images

“Ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Para un jugador es bueno marcar goles, pero para mí es mejor que el equipo gane. Estoy acostumbrado a batir récords y ya no los busco. Lo más importante para mí ahora es disfrutar y ayudar al Al Nassr y a mis compañeros a ganar", dijo Cristiano Ronaldo después de su golazo en el 2-1 de Al Nassr sobre Al Rayyan, de Catar, en compromiso jugado el lunes por la Champiosn Asiática.