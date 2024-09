Cristiano Ronaldo vive en arriendo en Arabia: esta es su espectacular casa

Uno de los futbolistas más importantes de los últimos tiempos es, sin duda, Cristiano Ronaldo, quien actualmente se desempeña como jugador del Al-Nassr . Desde su llegada al equipo árabe, su impacto ha sido casi que inmediato, pues goles por montones ha marcado con el conjunto 'dorado' en el que, lastimosamente, no ha logrado conseguir título alguno, por el momento.

Luego de su segundo periodo como jugador del Manchester United , el portugués desembarcó con su familia en Arabia Saudita, en donde han sido acogidos con mucho amor, según relató Giorgina Rodríguez, su esposa. "Mi familia y yo ahora vivimos en Arabia Saudita, y un nuevo club de fútbol nos ha acogido con mucho cariño".

Su arribo al país del Medio Oriente se dio manera controversial por como salió de los 'red devils', sin embargo, en su nuevo hogar, ha sabido hacerse su vida junto a sus hijos y novia, con quienes vive en una impresionante casa, llena de lujos, comodidades y excentricidades, como por ejemplo, su amplia colección de carros deportivos.

Mansión de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita Foto: Twitter

La mansión se ubica cerca de la sede de entrenamientos del Al-Nassr y según Daily Mail, cuenta con un total de ocho habitaciones, una piscina olímpica, y diseños espectaculares con con cascadas, palmeras y luces que resaltan la exclusividad del lugar.

Sin embargo, en uno de los capítulos de la serie 'Soy Giorgina', la novia de 'CR7' sorprendió en contar que, en verdad, ellos viven allí en alquiler, por lo que donde actualmente vive la familia del astro portugués, no es propia.

Y es que la historia que hay detrás de la razón por la cual contó que viven en arriendo, es porque, según Giorgina, en dicha casa hay una pared que se parece al demonio, pero no la ha podido mandar a quitar porque la mansión no es de ellos. "Hace poco me di cuenta de algo extraño en la piedra de mi casa: vi una figura que parece la cara de Satanás. Un día, estaba sentada sola y noté una forma en la piedra que se asemejaba a una cara, con ojos, hombros y cuernos, como si fuera el diablo. Representaba algo similar a una cabra. Me sorprendí y pensé: '¡Hostias! Esto parece Satanás'", contó.

No obstante, al ser preguntada del por qué no cambiaba la pared, fue clara al decir que: "No es mi casa, estamos en alquiler, y no puedo estropear la piedra ni con pintura, ni picándola, y tampoco quiero gastar tanto dinero en una piedra de mármol nueva. Aunque creo en las brujerías, me siento muy protegida por Dios, y siempre le rezo para que me cubra con su manto divino", aseguró con seguridad.

Así las cosas, la mansión en donde vive Cristiano Ronaldo junto a su familia es en alquiler y según Daily Mail, estaría tasada en cerca de 12 millones de euros, aproximadamente 55.000 millones de pesos colombianos.

