"A Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi no tengo nada que envidiarles"; lo dijo un 'loco' del fútbol

Cristiano Ronaldo y Lionel Messihan protagonizado una era única en el fútbol mundial en la última década. No obstante, pese a todos los éxitos del argentino y el portugués, hay un futbolista que pronunció en una reciente entrevista que no tiene nada que enviarles. Fiel a su estilo, controversial y picante; no se guardó nada. Esas palabras las expresó Mario Balotelli.

El exinternacional con Italia, y quien esta temporada hizo parte de las filas del Genoa sin tener mayor repercusión, conversó en la 'Rai 2' y fue allí donde le consultaron por sus retos en su carrera deportiva y otros aspectos. Cuando le mencionaron a 'CR7' y a Messi soltó la frase que ha acaparado las portadas de los medios internacionales en las últimas horas.

"Podría haber hecho más, pero estoy contento", afirmó 'Súper Mario' acerca de su carrera, misma que ha tenido algunas pinceladas de éxito y también algunas polémicas. Eso sí, Balotelli siempre resuelve y se reivindica: "El fútbol es un mundo falso. Yo no tengo nada que envidiar a Messi y Cristiano Ronaldo".

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el más reciente partido en el que se enfrentaron - Foto: AFP

En otro de los apartados de su conversación, el delantero de 34 años expresó que ir al Genoa no fue la decisión más acertada y hasta y mira hacia el futuro, le llama mucho la atención la Major League Soccer, campeonato en donde precisamente está Messi y otras estrellas sudamericanas y europeas. Se dio un tiempo más en el planeta fútbol.

"Tomé la decisión equivocada de elegir este tipo de club", admitió. "Jugaré dos o tres años antes de dejarlo, probablemente en Estados Unidos. Será un trauma deportivo, pero no me arrepentiré de nada relacionado con el fútbol. El fútbol es un mundo falso", continuó.

Otras de las picantes palabras que dejó Mario Balotellifue en torno a Cristiano Ronaldo. Le consultaron si podría haber brillado como lo ha hecho el portugués, éste zanjó lo siguiente: "Él se mata entrenando y yo no".

Mario Balotelli. FRANCK FIFE/AFP.

¿En qué equipos ha jugado Mario Balotelli?

Inter de Milán

Manchester City

AC Milan

Liverpool

Niza

Olympique Marsella

Brescia

Monza

Sion

Adana Demirspor

Genoa

De otro lado, 'Súper Mario' tuvo participación con la Selección Italia en el Mundial de Brasil 2014, fue subcampeón en la Euro 2012 e hizo parte de la escuadra que culminó en el tercer lugar de la Copa Confederaciones en Brasil 2013.