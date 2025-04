A defensor de Once Caldas le hicieron el 'feo'; pidió cambio de camiseta y ni lo miraron

El pasado martes 1 de abril, en el estadio Palogrande de Manizales se enfrentó el Once Caldas conFluminense , por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo F, en la Copa Sudamericana.

Ante un espléndido mosaico blanco, tanto colombianos como brasileños dieron espectáculo total en el terreno de juego, a pesar de que los tres puntos se los terminó quedando el cuadro ‘Flu’, quien terminó ganando por 0-1, gracias a una asistencia de Jhon Arias y posterior anotación de Germán Cano.

Sin embargo, las cámaras estuvieron puestas sobre el final en los principales protagonistas, que son los futbolistas. Con el deseo de poder guardar un histórico recuerdo de este encuentro, el defensor Jerson Malagón fue directamente hacia Thiago Silva, exdefensor de la Selección de Brasil y actual capitán de Fluminense.

No obstante, lo curioso del momento sucedió cuando el central de Once Caldas empezó a hablar con la figura de 'Flu', quien poco o nada le puso atención. Es más, el defensor del 'blanco blanco' no hallaba qué hacer, pues, mientras el brasileño discutía con alguien del cuerpo técnico en el 'tricolor', él solo buscaba hacer el respectivo intercambio de camisas.

Al final, al ver que Silva no le 'paró bolas', le dejó su camisa de Once Caldas y se marchó del lugar. Al final, no se supo si Thiago le dio su camiseta con Fluminense.