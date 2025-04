"A Kylian Mbappé, mucha gente le quería ver como el nuevo Eden Hazard en Real Madrid"

Javier 'Chicharito' Hernández conoce mejor que nadie las noches en el Santiago Bernabéu. Le tocó ver a su equipo eliminado en 2013 con Manchester United , aunque aquello lo vivió desde el banquillo, pero dos años después volvió, enfundado en la camiseta blanca, para eliminar al Atlético de Madrid con uno de sus goles más memorables.

Minutos después de que Gabriel Martinelli condenase al Real Madrid a caer eliminado en los cuartos de final de la Champions, el máximo goleador de la historia de México atendió a EFE.

¿Qué le ha parecido lo que le ha ocurrido al Real Madrid?

"Hay que darle mérito a los rivales también. A un equipo como el Real Madrid siempre hay que exigirle el máximo y a fin de cuentas su historia dicta la exigencia misma. Ganar tantas Champions, estar siempre peleando por copas, por títulos, es lo que tiene. La exigencia está ahí. Todo el mundo esperaba que el Arsenal iba a estar metido atrás y no. El Madrid ha remontado muchos partidos, y ahora no se pudo, tampoco es para conformarse, siempre tienes que esperar lo máximo, pero tampoco hay que hacer más de lo que es".

Siempre ha hablado bien de Ancelotti, de cómo le cuidó en su año en Real Madrid. ¿Cree que se es justo criticándole con todo lo que se ha logrado?

"No sé si se es justo o injusto, porque cuando no logras los objetivos que te marcas a principio de temporada, tienes que asumir eso, pero creo que, y quiero decirlo con todo el respeto posible para Ancelotti, si la tradición tiene tanto peso en ciertos clubes, no hay que cargar tanto la mano. No es lo mismo si eres un entrenador que no ha ganado nada que si eres un entrenador que ha ganado muchísimas Copas de Europa, ligas, trofeos, etc. Ahí es donde entra la memoria que tiene que existir".

Kylian Mbappé AFP

Publicidad

¿Puede ser Kylian Mbappé lo que fue Cristiano en el Real Madrid?

"Más que compararlo con Cristiano, Mbappé tiene toda la determinación de ser uno de los mejores del mundo durante muchísimo tiempo. Superó hasta los goles de mi ídolo máximo, el fenómeno Ronaldo, en su primera temporada y eso que mucha gente le quería tener como el nuevo Hazard. Es lo que te da estar en el Madrid; cuando estás ahí arriba va a haber mucha gente que quiere buscarte el más mínimo defecto para sentir que ellos están a la altura. Mbappé ya es campeón del mundo, es capitán de su selección, a Benzema le pasó también y luego ganó el Balón de Oro. Creo que está muy bien arropado, en el mejor club del mundo y que le va a ayudar muchísimo a ser el mejor del mundo y mantenerlo".