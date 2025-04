Mbappé conoció los partidos que se perderá con Real Madrid, tras patada a jugador de Alavés

El Comité de Competición de la RFEF ha impuesto un partido de suspensión al delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé , expulsado el sábado pasado ante el Alavés en LaLiga EA Sports.

Mbappé ha sido sancionado con un partido de suspensión "por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD (Artículo: 130.1)".

En el minuto 38, Mbappé realizó una dura entrada a Antonio Blanco, lo que le costó la expulsión con tarjeta roja directa. Consciente de que protagonizó una reacción desmedida, Mbappé está afectado por su acción y tras disculparse con todos sus compañeros también lo hizo con el rival, Antonio Blanco.

El colegiado del encuentro, César Soto Grado, reflejó el siguiente motivo en el acta: "entrar con el pie en forma de plancha a la altura de la espinilla de un contrario, en la disputa de un balón, usando fuerza excesiva".

Kylian Mbappé vio la tarjeta roja contra el Alavés. Foto: Getty

En ese mismo partido también fue expulsado el alavesista Manu Sánchez, que también se perderá un partido por el mismo motivo que Mbappé y el del Getafe Diego Rico.

Además, Competición ha impuesto un partido de suspensión, por acumulación de amonestaciones, a Kike Salas (Sevilla), Dani Raba (Leganés), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Javi Puado (Espanyol) y Álvaro Mouriño (Alavés).

Por otro lado, Real Madrid cerró la preparación del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con Carlo Ancelotti ultimando todos los detalles tácticos para la búsqueda de la remontada ante el Arsenal, obligado a levantar el 3-0 encajado en la ida con cinco bajas.

No estuvieron en el entrenamiento en la Ciudad Real Madrid los lesionados Andriy Lunin, Dani Carvajal, Éder Militao y Ferland Mendy. Además Ancelotti no podrá contar con Eduardo Camavinga, expulsado en el encuentro de ida, quien, no obstante, fue uno más en la sesión trabajando en la dinámica de grupo en la ciudad deportiva de Valdebebas.

El técnico madridista juntó a todos sus jugadores disponibles en el único entrenamiento del que dispuso para incidir en aspectos tácticos a corregir en el terreno de juego respecto al partido de ida en Londres.

El lunes, en el regreso al trabajo, los que fueron titulares en LaLiga en Vitoria tuvieron sesión de recuperación, mientras que jugadores indiscutibles como Jude Bellingham, Vinícius Junior y Kylian Mbappé ya prepararon con intensidad el duelo ante el Arsenal.

Los dos primeros tras ser reservados de inicio en la competición doméstica ante el Alavés por Ancelotti y el delantero francés por deseo propio, renunciando al día de recuperación tras ser expulsado a los 38 minutos contra el conjunto vasco.