"A los 60 años me caso", las sorprendentes palabras de Faustino 'Tino' Asprilla

Faustino 'Tino' Asprilla es uno de los grandes ídolos en el fútbol colombiano, hizo parte de la generación dorada de la 'tricolor' a finales de los años 80 e inicios de los 90's. En la actualidad, el exdelantero tiene 54 años y muchos de los seguidores del balompié se preguntan por la vida privada del nacido en Tuluá, como por ejemplo, cuándo llegará el día en qué se casará.

Y es que el exdeportista es conocido por ser extrovertido y hasta se le ha tildado de mujeriego; su vida social ha sido bastante relevante. Precisamente, Asprilla respondió a esta pregunta en una entrevista exclusiva con el programa 'Los Informantes', y la respuesta que dio fue contundente.

¿A qué edad se va a casar Faustino 'Tino Asprilla?

Así las cosas, el exfutbolista del Parma italiano reveló en dicho programa de Caracol Televisión que "yo siempre he dicho que estoy muy joven para casarme, uno con 45 años - esta entrevista data del 30 de noviembre del 2014 - todavía está muy chiquito, pero creo que a los 60 años ya me caso (risas). Analizando la vida, yo he pensado que al final uno no necesita una mujer, sino a una enfermera que le cuide todos los resabios, los achaques y los dolores".

Faustino Asprilla debutó en Cúcuta y después pasó a Nacional. Getty Images

En ese orden de ideas y, de acuerdo a la información entregada por el vallecaucano en el programa 'Los Informantes', le faltarían seis años para casarse, para llegar al altar y dar el 'sí quiero'.

Eso sí, en caso de dar ese importante paso en su vida, no sería la primera vez que el 'Tino' contraiga nupcias, ya que en el año 1992 lo hizo con Catalina Cortés, quien es la madre de su hijo, Santiago Asprilla, pero su unión duró alrededor de unos cinco años y la separación se habría dado por diferencias irreconciliables.

Aquí la entrevista completa del 'Tino' Asprilla donde revela la edad en que se casará:

Estará en el Desafío XX

El que fuera tres veces mundialista con la Selección Colombia y que hizo parte del famoso 5-0 a Argentina, en Buenos Aires, en donde también anotó, éste retornará al 'Desafío' junto con otra gran estrella de la 'tricolor' como es el caso de Carlos Valderrama. La aparición del 'Tino' y del 'Pibe', en uno de los programas de variedades más vistos de la televisión de nuestro país, será el próximo jueves 8 de agosto. Así que todos sus fanáticos están esperando que llegue este día para verlo competir nuevamente en este 'reality'.