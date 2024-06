A Zinedine Zidane le dieron 'palo' porque se puso mal el saco, en la final de Champions

En la final de la Champions League de Real Madrid vs Borussia Dortmundse dio un momento particular que se viralizó en redes sociales y el protagonista no fue alguno de los futbolistas, sino nada más y nada menos que Zinedine Zidane.

El exjugador francés y con paso en los ‘merengues’ como futbolista y entrenador, se encargó de sacar a la cancha el trofeo de la ‘Orejona’, pero no se percató que llevaba mal puesto el ‘blazer’.

Las redes sociales no perdonaron a Zinedine Zidane y se viralizó que ‘Zizou’ llevaba mal apuntado su saco, algo de lo que él se dio cuenta e intentó arreglarlo rápidamente ante los ojos del mundo.

Además, en la vestimenta del francés muchos destacaron que en pro de apoyar al Real Madrid decidió colocarse un pantalón blanco, algo que le aplaudieron los hinchas del cuadro español.

Así salió Zinedine Zidane a dejar el trofeo de la Champions League para la final entre Real Madrid y Borussia Dortmund:

El que se pone bien el saco es Zidane. pic.twitter.com/oowqBp5Emj — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 1, 2024

Zidane iba como costeño en un matrimonio, con pantalon blanco y los botones cruzados pic.twitter.com/1ljy27IboA — Out of Context Fútbol Colombiano (@OutofcontextFPC) June 1, 2024