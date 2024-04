AC Milán vs. Inter: hora y dónde ver EN VIVO, el partido de la Liga de Italia

El conocido como el 'Derby della Madonnina' entre los 2 equipos de Milán (norte), uno de los enfrentamientos más icónicos del fútbol mundial, puede valer, en caso de victoria, un 'Scudetto' histórico para el Inter, pues nunca un enfrentamiento entre combinados de la misma ciudad ha decidido el título italiano.

Simone Inzaghi y Lautaro Martínez comandan al mejor Inter de los últimos 10 años, los herederos del temido combinado que lideró José Mourinho y que completó el triplete en un 2010 para la historia 'nerazzurra'.

Muy atrás quedaba esa época gloriosa para una afición que vio a su equipo bajo el yugo del dominio juventino en Italia. Once años pasaron hasta que pudieron levantar otro 'Scudetto', con Antonio Conte y Romelu Lukaku como máximos representantes.

Las tornas han cambiado en los últimos 2 años. Son ellos los que mandan con autoridad en Italia, los que llegaron a una final de Liga de Campeones, los que ganan Copas y Supercopas de Italia. Solo falta la guinda del pastel en la era 'Inzaghi-Lautaro'.

Un 'Scudetto' que, en caso de lograrlo, sería histórico por hacerlo ante el gran rival, ante los 'primos' milanistas, como dicen en Italia. Nunca antes el 'Derbi de Milán' ha definido un título italiano. Y este Inter que marcha a un ritmo imparable está a solo una victoria de lograrlo. Eso sí, actuará en su casa, en San Siro, como visitante y con la obligación de ganar. No le vale el empate.

El 'Derby', en números

Milan e Inter se han enfrentado en 238 ocasiones desde que el 18 de octubre de 1908 se disputara su primer duelo, el que marcó el inicio de una rivalidad eterna. Y los números sonríen ligeramente al Inter, pese a que ese primer partido cayera del lado 'rossonero'.

90 fueron victorias de Inter, por 79 del Milan y 69 empates restantes. En los goles también aventaja ligeramente el Inter, con 334 por los 311 del Milan.

El entrenador del Milan, Stefano Pioli, ha perdido 9 'Derby della Madonnina', más que ningún otro técnico en la historia de este partido.

Además, el derbi se jugará con el precedente de los 5 enfrentamientos disputados en el año natural de 2023, todos ganados por el Inter. El último, en esta campaña, por 5-1 en Serie A. Una pesadilla que el Milan quiere acabar y un sueño que el Inter quiere alargar un solo partido más.

El récord de victorias en el derbi seguidas es del Milan, precisamente con 6, dato que igualaría el Inter este lunes en caso de ganar. Los 'rossoneri' lo lograron entre 1946 y 1948 y entre 1911 y 1913.

En caso de ganar el 'Scudetto', el Inter igualaría el máximo registro en el fútbol italiano, conseguirlo con 5 jornadas de antelación. Nadie lo ha logrado con 6 jornadas, aunque el Nápoles lo rozó la pasada campaña.

La situación de incertidumbre del Milan

El Milan hará las veces de local en el duelo, por lo que tendrá el apoyo de su público. Una afición dolida por la reciente eliminación de Liga Europa ante el Roma, al que no pudo hacer daño ni jugando con un jugador más durante una hora, pero realmente preocupada por la posibilidad de que el Inter gane el título en el derbi.

La consigna es clara: no perder a toda costa. De lo contrario, pese a tener el segundo puesto prácticamente asegurado, sería un fracaso de temporada.

En esas se mueve Stefano Pioli, sentenciado por la prensa italiana, que habla ya incluso de Julen Lopetegui como candidato para la próxima campaña. El artífice del 'Scudetto' de 2021, de las semifinales de Liga de Campeones de la pasada campaña y el protagonista del cántico 'Pioli Is On Fire' al ritmo de la canción 'Free From Desire', parece tener las horas contadas.

Le queda esta última bala, la de evitar el éxito del Inter. El pequeño título por el que lucha el Milan.

Lo cierto es que, pese a las dudas, el Milan permanece invicto en 16 de sus últimos 17 partidos de liga (12 victorias, 4 empates), y ha marcado 37 goles. Su última derrota fue contra el Monza el pasado 18 de febrero.

Será también un duelo para reencuentros personales. Como el del turco Hakan Calhanoglu, odiado por los milanistas; y los de Francesco Acerbi y Matteo Darmian, también con pasado 'rossonero'.

Un partido que paralizará una ciudad entera. Más que costumbre, porque el Inter está a 90 minutos de hacer historia y de humillar a su rival.

Hora y dónde ver AC Milán vs. Inter, por la Liga de Italia:

Fecha: lunes 22 de abril

Hora: 1:45 p.m. (hora Colombia)

Estadio: San Siro

Transmisión: Star Plus