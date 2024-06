Adolfo 'el Tren' Valencia y el día en el que compañero de Bayern Múnich lo llevó a campo nudista

Por estos días hay temas de interés en el balompié de nuestro país relacionados con la cercanía de la Selección Colombia de empezar su participación en la Copa América 2024 e igualmente con la definición de la Liga I 2024 del fútbol colombiano entre Santa Fe y Bucaramanga.

En ese orden de ideas, en la noche de este martes en 'Espn' tuvieron un invitado como el histórico Adolfo 'el Tren' Valencia, quien no solamente tuvo palabras de elogio para el seleccionado de Néstor Lorenzo y para sus jugadores, sino que también se refirió con respecto a la finalísima de Liga, con un equipo de su corazón como el 'cardenal' soñando con la décima estrella.

Pero además, aprovechando la presencia de Óscar Córdoba en el panel, el nacido en Buenaventura recordó momentos divertidos con hombres como Faustino Asprilla, quien es reconocido por su particular sentido del humor.

Sin embargo, 'el Tren' Valencia tuvo un momento a pura sonrisa cuando rememoró un episodio que vivió en su tiempo en Bayern Múnich, de Alemania, junto a un compañero brasileño que lo convidó para asistir a un paraje novedoso para él.

"Yo estaba en la casa, había llegado 15 ó 20 minutos antes y ahí apareció el brasileño Jorginho, quien me dijo que si iba con él a hacer una vuelta. Le dije ahí mismo a mi señora y me fui. Ahí después compramos un par de cervezas de las grandes y como a la media hora llegamos. Era un sitio nudista", comenzó indicando el otrora potente atacante.

"Llegué y vi toda esa gente. Las europeas tienen otra mentalidad. Eran como 200 (personas) que estaban como 'Dios nos trajo al mundo'. Le dije: Jorginho, qué hiciste hombre, con esa broma que me salís...Yo me fui comenzando a cubrir y él me dijo: 'eso es normal aquí'. A los 10 minutos los que salen de ahí, no aguanté esa tentación", complementó Valencia.

