"La Selección Colombia es de élite, con Luis Díaz pueden desarmar a los rivales"

La Selección Colombia tendrá un nuevo partido preparatorio este sábado 18 de junio, antes de la Copa América. El rival será Bolivia y la 'tricolor' espera seguir aumentando su invicto que por ahora tiene de 19 encuentros en la era de Néstor Lorenzo. Por eso, en la previa a este duelo, en Gol Caracol hablamos con Moisés Villarroel, jugador que ha vestido la camiseta de 'La Verde', pero que esta vez no convocado al estar lesionado.

Villarroel tiene 25 años y hace parte de la nueva generación de la Selección de Bolivia. Hasta el momento ha disputado 26 partidos, dos de ellos contra Colombia. El primero fue el 2 de septiembre del 2021, en un juego que terminó 1-1 en La Paz (64' en cancha) y luego en la derrota 3-0 en Barranquilla el 25 de marzo del 2022 (jugó 84 minutos y fue el capitán). Ambos fueron por eliminatorias sudamericanas.

Por otro lado, Villarroel ya sabe lo que es jugar en el fútbol colombiano, puesto que en el 2024 vistió la camiseta de Águilas Doradas, a pedido de César Farías, mismo DT que lo dirigió en el combinado nacional de Bolivia.

Moisés Villarroel en un entrenamiento de la Selección de Bolivia. AIZAR RALDES/AFP

¿Cómo ven a la actual Selección Colombia en Bolivia?

"La verdad que ahora se ve que ha mejorado bastante la selección colombiana, viene haciendo partidos muy buenos, creo que tiene jugadores de mucha jerarquía, de un nivel de elite, se puede decir. Enfrentar a Colombia para cualquier rival ahora en Sudamérica, seguramente que para conseguir un resultado positivo va a costar, porque tiene mucha calidad en lo que están ahora convocados, en los que entran a la cancha. Se ve una Colombia diferente, mucho mejor a lo que estaba quizás unos años antes".

¿Cuáles son los jugadores de Colombia que más llaman la atención en su país?

"Más que todo por el presente, 'Lucho' Díaz. Hay jugadores, que no son nuevos, pero destacan por la calidad que tienen, como Juan Fernando Quintero o James Rodríguez. He visto a Richard Ríos, hay varios que son muy buenos. Es una selección que es muy intensa, muy dinámica, esos nuevos jugadores le han dado ese toque y obviamente con algunos de experiencia".

¿Qué recuerdo tiene de ese último partido que jugó contra la Selección Colombia?

"Me tocó estar en ese partido en Barranquilla, justamente fui capitán. Fue difícil porque recuerdo que era el penúltimo partido de esa eliminatoria, fuimos varios jóvenes y era la primera vez que iban algunos chicos a una convocatoria. Estaba el profesor César Farías y el resultado no fue muy bueno para nosotros. Tuvimos algunos pasajes del partido con algunas virtudes, pero creo que nos sirvió bastante para muchos jóvenes que estuvieron en ese juego y que hoy siguen en la selección".

Moisés Villarroel (8) en el partido Colombia vs. Bolivia, por eliminatoria sudamericana a Qatar 2022. Gabriel Aponte/Getty Images

A la Selección Colombia sólo llevaron a un jugador de la liga local (Álvaro Montero). Usted jugó en Águilas Doradas, ¿cómo le pareció el fútbol de nuestro país?

"Sí me llamaba la atención y a la vez no porque creo que, a comparación de acá, de mi país, en Bolivia tenemos más jugadores convocados del torneo local. Colombia tiene muchos jugadores en el exterior, jugando en Europa o ya sea igual acá en Sudamérica o en Estados Unidos o México. Es entendible que un técnico se decida más por el que está jugando en Champions League, por ejemplo. Son decisiones que no me sorprenden mucho, sin desmerecer el nivel de Colombia. A mí me encantó el torneo de Colombia, pero quizás se le va a hacer un poco más difícil a comparación de los que llevan varios años en Europa".

¿Ve a Bolivia quitándole el invicto de 19 partidos a Colombia?

"El partido que se viene contra Colombia es complicado por la calidad de sus futbolistas. Creo que Bolivia tratará de hacer un partido correcto, tienen que estar atentos los 90 minutos, cerrar bien los espacios, tener una basculación de un lado a otro. Los jugadores por banda, que eso nos afectó a nosotros en el juego del 2022. 'Lucho Díaz' era muy rápido, él te desarma cualquier táctica con una jugada, con tirar la pelota larga; y es muy difícil alcanzarlo por la velocidad que tiene. Hay que equivocarse lo menos posible y meter la opción que tengamos".