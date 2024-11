Adriano: “Soy el mayor desperdicio del fútbol; bebo cada dos días porque no es fácil"

Adriano es uno de tantos talentosos jugadores que ha sacado a la luz Brasil, una ‘cuna’ de futbolistas de talla mundial que llegan a brillar a Europa. Sin embargo, el caso de ‘el emperador’ es distinto, ya que terminó alejado del fútbol, en el alcohol y toda la esperanza que había en él para ser una figura internacional, terminó diluyéndose rápidamente.

Por eso mismo, y ante algunos rumores que salieron en redes sociales en las últimas semanas, por un polémico video que se viralizó de él, compartiendo y tomando con algunos amigos en su natal país, decidió ‘romper su silencio’ y dar una extensa entrevista en la que se mostró realista con su vida y lo que pasó en su carrera como profesional.

Adriano y su problema con el alcohol

“Yo no me drogo, como intentan demostrar. No me gusta el delito, pero podría haberlo hecho. No me gusta salir de fiesta pero bebo cada dos días, y los otros días también. ¿Cómo llega una persona como yo al punto de beber casi todos los días? No me gusta dar explicaciones a los demás, pero aquí va una y es que bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y a mi edad es aún peor”, se sinceró el exjugador brasileño en la charla con ‘The Players Tribune’.

Adriano explicó que su “vida cambió” desde el fallecimiento de su padre, pilar importante en su carrera y su día a día, algo que lo llevó a bajar su nivel, tomar algunas malas decisiones y que hasta la fecha es algo que no ha podido superar.

“A mi padre le dispararon en la cabeza en una fiesta en Cruzeiro. Fue una bala perdida, no tuvo nada que ver. La bala entró por la frente y se alojó en la nuca. Los médicos no tenían forma de sacarla. Después de eso, la vida de mi familia nunca fue la misma. Mi padre empezó a tener convulsiones frecuentes. La muerte de mi padre cambió mi vida para siempre. Hasta el día de hoy, es un problema que todavía no he podido resolver. Toda la mierda empezó ahí”, se confesó el brasileño.

Vila Cruzeiro, el barrio que lo vio nacer y que lo ‘arropa’ en la actualidad

"Lo único que busco en Vila Cruzeiro es paz. Aquí camino descalzo y sin camiseta, solo con pantalones cortos. Juego al dominó, me siento en la acera, recuerdo mis historias de infancia, escucho música, bailo con mis amigos y duermo en el suelo”, contó Adriano sobre su vida actual, la tranquilidad que tiene rodeado de su gente y alejado de las cámaras, la prensa, la presión en fútbol, los comentarios y demás cosas que implicaba ser famoso y reconocido.

Futbolista brasileño nacido en Sao Paulo, que forjó una exitosa carrera en su país, en Italia y con su selección, que fue catalogado como la próxima estrella de la ‘canarinha’, pero que por problemas personas terminó perdiéndose en su carrera.

Adriano vistió las camisetas de Flamengo, Sao Paulo, Corinthians y Athletico Paranense, en Brasil. En el exterior hizo la mayoría de su trayectoria en Italia, en Fiorentina, Parma, Roma, pero sobre todo en el Inter de Milán, donde mostró su mejor versión.

Con la selección ‘canarinha’ consiguió una Copa América, una Copa Confederaciones, Sudamericano Sub-20 y Copa Mundial Sub-17.