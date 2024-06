Alphonso Davies, quiere llevar a Canadá a la final de la Copa América: ¿lo logrará?

Alphonso Davies, capitán y estrella de la selección canadiense que se enfrenta este jueves a Argentina, dijo que no piensa en todos los rumores sobre su futuro, que su único objetivo es ayudar a que su equipo llegue lejos en la Copa América, que comienza en Atlanta con el encuentro entre su selección y la Albiceleste.

En la rueda de prensa previa al partido inaugural, celebrada en el Mercedes Benz Stadium, Davis dejó claro que, por mucho que se le vincule al Real Madrid o surjan informaciones sobre la decisión del Bayern Múnich de que agote su contrato, que concluye el próximo año, él ya ejerce de capitán de Canadá y no se va a despistar con otros asuntos.

"Creo que mi principal objetivo ahora mismo es que mi selección juegue al fútbol en este torneo, ayudar a mi equipo a llegar lejos. Y ahí es donde está mi cabeza", destacó.

Davies, confirmado el lunes como capitán, se mostró satisfecho por la decisión del técnico Jesse Marsch y dijo que no crea que cambiar nada en su forma de actuar.

"Estoy muy feliz de llevar el brazalete. Es algo con lo que sueñas de niño. Acudiré a mi anterior capitán (Stephen Eustaquio) para que me dé algunos consejos. Ha sido capitán de la selección nacional durante mucho tiempo y el hecho de poder jugar con él, de compartir concentraciones, me ha hecho aprender mucho de él", añadió

Alphonso Davies, jugador de la Selección de Canadá. Foto: AFP

En ese sentido, el técnico Jesse Marsch aseguró que su decisión vino avalada por el resto de la plantilla, que considera al jugador del Bayern Múnich un líder, pese a tener solo 23 años.

"Lo primero que hicimos fue hablar con los líderes del equipo y luego hablamos de que Phonzie fuera el capitán. Entonces yo no dije nada. Los chicos hablaron y todos le dijeron, no tienes que cambiar. Tienes que ser tú mismo. En lo que he visto desde que conozco a Fonzie es que es un tipo que se preocupa mucho por la selección nacional, un tipo que quiere asumir un papel más importante, alguien que entrena duro y predica con el ejemplo, que disfruta estando cerca del equipo, pero que también desafía al grupo a crecer, mejorar y superarse", indicó.

"Es uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla, pero creo que reúne muchas de las cualidades necesarias para ser uno de los líderes más importantes. Sin duda, cuando lleguemos a 2026, será la persona más importante del equipo. No esperamos que lo haga todo perfecto ahora. Y, por cierto, los capitanes no tienen que hacerlo todo perfecto todo el tiempo. Pero, sin duda, creo que tendrá todo el apoyo y la oportunidad de crecer dentro de su papel y seguir convirtiéndose en todo lo que sabemos que llegará a ser", añadió.