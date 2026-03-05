Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 América vs Bucaramanga EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana 2026
EN VIVO

🔴 América vs Bucaramanga EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana 2026

Este jueves el América de Cali y el Atlético Bucaramanga se enfrentan en un partido único en el estadio Pascual Guerrero, para buscar un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 5 de mar, 2026
Comparta en:
Acción de juego entre Bucaramanga y América de Cali por la ida de los octavos de final de Copa BetPlay 2025.
Acción de juego entre Bucaramanga y América de Cali por la ida de los octavos de final de Copa BetPlay 2025.
X de @AmericadeCali
REFRESCAR
  • 04:52 p. m. - Copa Sudamericana 2026
    🔴 La camiseta del Bucaramanga para hoy

    • Publicidad

  • 04:51 p. m. - Copa Sudamericana 2026
    🔴 La camiseta con la que jugará el América

  • 04:51 p. m. - Copa Sudamericana 2026
    📺 DÓNDE VER POR TV AMÉRICA VS BUCARAMANGA

    El encuentro se podrá ver por DirecTV Sports y DirecTV GO.

  • 04:49 p. m. - Copa Sudamericana 2026
    ⌚ A QUÉ HORA ES AMÉRICA VS BUCARAMANGA

    El duelo será desde las 7:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Pascual Guerrero, en Cali.

  • 04:48 p. m. - Copa Sudamericana 2026
    🔴 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO EN VIVO

    No se pierda las incidencias, los goles y las emociones de este compromiso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad