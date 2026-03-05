🔴 América vs Bucaramanga EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana 2026

🔴 La camiseta del Bucaramanga para hoy
𝐍𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐎𝐍𝐌𝐄𝐁𝐎𝐋 𝐒𝐮𝐝𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚🏟️❤️🔥 pic.twitter.com/QzjTNulAaV— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) March 5, 2026
El encuentro se podrá ver por DirecTV Sports y DirecTV GO.
El duelo será desde las 7:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Pascual Guerrero, en Cali.
No se pierda las incidencias, los goles y las emociones de este compromiso.
