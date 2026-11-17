Con 23 puntos, el conjunto capitalino quedó en el puesto 13, diciendo 'adiós' a la fiesta de los ocho.
- 05:30 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. INTERNACIONAL DE BOGOTÁ🔴 ¿Cómo le fue a Inter de Bogotá en Liga?
- 05:29 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. INTERNACIONAL DE BOGOTÁ🔴 ¿Cómo van los 'diablos rojos' en Liga?
Los dirigidos por David González finalizaron segundos en el 'todos contra todos', se hicieron con la ventaja deportiva y clasificaron a cuadrangulares, donde se enfrentarán a Bucaramanga, Cali y Millonarios.
- 05:27 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. INTERNACIONAL DE BOGOTÁ🔴 ¿Cómo quedó el partido de ida?
El pasado martes 10 de noviembre, el 'escaralata' ganó 1-2, en el estadio Metropolitano de Techo, con goles de Edson Tortolero y Marlon Torres, mientras que Fabricio Sanguinetti descontó.
- 05:24 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. INTERNACIONAL DE BOGOTÁ🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
- 05:24 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. INTERNACIONAL DE BOGOTÁ📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).
- 05:23 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. INTERNACIONAL DE BOGOTÁ✍️ Últimos partidos del conjunto capitaliano
- Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe
- Internacional de Bogotá 1-2 América
- Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá
- Internacional de Bogotá 3-1 Medellín
- Alianza 1-0 Internacional de Bogotá
- 05:21 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. INTERNACIONAL DE BOGOTÁ✍️ Últimos partidos del 'escarlata'
- Pereira 0-2 América
- Internacional de Bogotá 1-2 América
- América 0-0 Cali
- Millonarios 0-0 América
- América 2-1 Fortaleza
- 05:17 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. INTERNACIONAL DE BOGOTÁ🔎 ¿En qué estadio jugarán?
El estadio Pascual Guerrero, en Cali, abre sus puertas para este compromiso.
- 05:17 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. INTERNACIONAL DE BOGOTÁ⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).
- 05:13 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. INTERNACIONAL DE BOGOTÁ👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego por la semifinal de la Copa BetPlay.
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