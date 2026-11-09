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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 'Teo' Gutiérrez hizo su show en su último partido con Junior en Barranquilla; golazo y ovación

'Teo' Gutiérrez hizo su show en su último partido con Junior en Barranquilla; golazo y ovación

Teófilo Gutiérrez jugó el segundo tiempo en la victoria 2-0 de Junior sobre Cúcuta Deportivo, en el Romelio Martínez, y se hizo presente en el marcado. Se fue aplaudido por los hinchas del 'tiburón'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Teófilo Gutiérrez Junior
Teófilo Gutiérrez despedida del Junior
Colprensa

Más allá del partido entre Junior y Cúcuta Deportivo, en el estadio Romelio Martínez; los focos del partido de este lunes en la capital del Atlántico se los llevó Teófilo Gutiérrez, quien se despidió de manera oficial de los hinchas de los 'tiburones' en Barranquilla, luego de haber anunciado haces meses que era su última temporada y que su partido de despedido sería el 19 de diciembre próximo.

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Y aunque arrancó en el banco de suplentes por decisión del entrenador Mario Sebastián Viera, al nacido en el populoso sector de La Chinita le correspondió entrar en el segundo tiempo y desde el momento que apareció en la zona de traslado fue ovacionado, recibió vítores por doquier y comenzó a hacer todo su show.

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Antes de que se diera el inicio de la parte complementaria, 'Teo' se fue hasta el arco para ponerle la cintilla de capitán a Mauri Silveira, con quien de paso se fundió en un abrazo.

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Rápidamente el número '29' del Junior comenzó a tocar el balón y a intentar ser eje del juego, el socio ideal de sus compañeros, a pura calidad, con la técnica y aportando lo suyo para la victoria que a la postre se dio con un 2-0 sobre los 'motilones'.

Ya cuando el reloj marcaba el minuto 50, en una jugada de conjunto, Gutiérrez Roncancio mandó el balón al fondo de la red, para poner el segundo tanto de la noche y consagrarse en su adiós de los seguidores barranquilleros. Después del buen remate a ras de grama, 'Teo' se quitó la camiseta y celebró, se tocó la barriga y sus compañeros corrieron a abrazarlo.

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Teófilo Gutiérrez tuvo tiempo para tirar otras pinceladas, también para marcar otro gol que fue anulado por el árbitro Wilmar Roldán, con quien se abrazó y al que le dijo un secreto, y que de igual manera le entregó su pito al final del compromiso.

Teófilo Gutiérrez Junior
Teófilo Gutiérrez despedida del Junior
Colprensa

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Cuando se terminó el compromiso de la fecha 18 de la Liga Betplay II 2026, el futbolista de 41 años se fue a diferentes sectores del Romelio para agradecer por el respaldo, para saludar a sus miles de fans y decir adiós.

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"Fue una noche mágica, soñada, con un gol, se lo dedico a mi abuela que fue la más importante. Lo demás es historia, agradezco a los que me enseñaron a amar la camiseta de Junior, me llevo grandes recuerdos", dijo el controvertido futbolista a 'Win', cuando terminó con su desfile.

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