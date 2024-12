¡Apareció el nuevo Michael Jordan!: ¿quién es y en qué equipo juega en la NBA?

La NBA se encuentra apenas en la parte inicial de la fase regular, sin embargo, las principales figuras ya están demostrando sus condiciones y ahora un joven jugador causó gran impresión en un entrenador rival. Se trata de Anthony Edwards, estrella de los Minnesota Timberwolves, quien fue comparado con Michael Jordan, por el técnico de los Toronto Raptos.

Al serbio Darko Rajakovic le consultaron por el joven de 23 años y su respuesta ya le de ala vuelta al mundo. “Creo que Anthony Edwards no se convirtió en Step Curry, pero se está poco a poco convirtiendo en Michael Jordan. Siendo sincero, Michael Jordan fue mi ídolo y es el mejor jugador que he visto nunca, siempre le he admirado. Pienso que Anthony Edwards es lo más cercano a Michael Jordan que he visto nunca. Simplemente la manera con la que se mueve en la pista, cómo es de competitivo”, dijo de entrada.

Y es que si bien para Rajakovic son varios lo jugadores que llaman la atención en la NBA, Edwards 'está hecho de otra madera'. “Hay competidores increíbles en esta liga, pero este niño tiene algo especial, tengo muchísimo respeto por él”, concluyó.

Anthony Edwards en Raptors vs. Timberwolves. Kevin Sousa/Getty Images

¿Cómo terminó el partido entre Raptors y Timberwolves?

a los Wolves (8-7) les salió este jueves cruz con una inesperada derrota ante Toronto pese a los 26 puntos de Anthony Edwards, los 23 puntos y 9 rebotes de Julius Randle y los 22 puntos y 7 rebotes de Jaden McDaniels.

Por su parte, los Raptors (4-12) se alzaron con el triunfo gracias a RJ Barrett, que brilló con 31 puntos y 7 rebotes. Además, Scottie Barnes regresó con los canadienses con 17 puntos y 6 rebotes.

¿Quién es Anthony Edwards y en qué equipo juega en la NBA?

Anthony Edwards es una de las estrellas emergentes de la NBA y juega como escolta en los Minnesota Timberwolves. Seleccionado como la primera elección global en el Draft de 2020, Edwards ha demostrado ser un jugador explosivo, con capacidad para anotar desde cualquier posición y destacarse en momentos clave. Su progreso ha sido constante, alcanzando en la temporada 2023-24 promedios de 25.9 puntos, 5.4 rebotes y 5.1 asistencias por partido, con un sólido 46.1% en tiros de campo.

Con su energía y carisma, Edwards se ha ganado un lugar como líder en Minnesota y ha sido seleccionado dos veces al Juego de las Estrellas. En los playoffs, ha llevado su rendimiento a otro nivel, promediando 27.8 puntos por encuentro en 27 partidos de postemporada hasta 2024, consolidándose como un anotador confiable bajo presión.

Apodado “Ant-Man,” Edwards combina su habilidad atlética con un estilo de juego dinámico y una personalidad que conecta con los aficionados.