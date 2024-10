Argentina y un grave problema, previo a jugar contra Venezuela: le denegaron el viaje

La Selección de Argentina se sigue preparando para lo que será su primer choque en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. Su primer rival para la jornada 9 será Venezuela, equipo que viene fuerte y más ahora que tendrá a su afición de su lado.

Debido a la complejidad del partido, el cuerpo técnico de la 'albiceleste', en cabeza de Lionel Scaloni, su director, había programado viajar este martes 8 de septiembre a Maturín, en donde se realizará este importante viaje, sin embargo, pese a la expresa solicitud del entrenador campeón del mundo, su petición fue denegada.

Pues bien, en rueda de prensa, Scaloni explicó los motivos de por qué no se pudo hacer el viaje y es que todo tiene que ver con el clima, el cual no daba las garantías necesarias para realizar este tipo de vuelos. "Al final, todo se termina sabiendo. Están en alerta, y al igual que nosotros, habíamos solicitado viajar hoy, pero no ha sido posible, nos han rechazado el vuelo", explicó en primera instancia.

Tras ello, dio una fecha tentativa para viajar, claro está que todo esto se podrá dar, siempre y cuando el clima así lo permita. "Teóricamente, vamos a viajar mañana, siempre que el clima lo permita. No tengo más información por ahora, solo esperamos poder entrenar mañana, y por la tarde partir", argumentó el entrenador de Argentina.

No obstante, también se planteó el hecho de no poder viajar el miércoles, sumado a que, por políticas de Venezuela, no se podrá viajar directamente a dicho país, ya que no se puede aterrizar de suelo estadounidense a venezolano y Argentina se encuentra actualmente concentrada en Miami. "Si no logramos despegar, será complicado llegar al día siguiente, ya que no podemos volar directo a Maracaibo. Necesitamos hacer una escala porque no está permitido aterrizar en Venezuela desde suelo estadounidense de forma directa", sumó a su explicación Lionel Scaloni.

¿Cómo llega y contra quién jugara Argentina en las fechas 9 y 10 de Eliminatorias Sudamericanas?

Tal como se relató, el primer rival de Argentina será Venezuela, equipo al que enfrentará este jueves 10 de octubre a partir de las 4:00 p.m.

Tras ello, Argentina recibirá a Bolivia en el estadio Más Monumental de la ciudad de Buenos Aires, partido que se jugará el martes 15 de octubre a las 7:00 p.m. (hora de Colombia).

La 'albiceleste' es actualmente líder de las Eliminatorias con 18 puntos.