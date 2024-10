Arsenal vs PSG: ¿Cuánto quedará el partido de Champions, según la inteligencia artificial?

Este martes 1 de octubre, Arsenal se enfrentará al PSG , por la segunda fecha de la Champions League , y la inteligencia artificial realizó un análisis detallado de lo que puede ser este compromiso.

Arsenal: los 'gunners' han tenido un buen comienzo de temporada, con 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos. Han sido irregulares, pero su poderío ofensivo ha sido impresionante, marcando 10 goles en sus últimos 5 partidos.

PSG: los parisinos atraviesan un momento de forma brillante, con 5 victorias consecutivas en todas las competiciones. Han sido dominantes, marcando 15 goles y recibiendo solo 2 en sus últimos 5 partidos.

Cara a cara: los dos equipos se han enfrentado 4 veces en la Champions League, con 2 victorias del PSG y 1 del Arsenal. El último enfrentamiento fue en 2016, que ganó el PSG por 2-2 (4-3 en los penaltis).

Publicidad

Predicción: basándome en la forma reciente y los registros cara a cara, pronostico una victoria del PSG. El poderío ofensivo de PSG es impresionante, lo que contrasta con la defensa del Arsenal, la cual se ha mostrado vulnerable en ocasiones. Sin embargo, no hay que subestimar el potencial en ataque de los 'gunners', que podría marcar uno o dos goles.

Predicción de resultados: Arsenal 1-2 PSG.

Arsenal celebra la victoria contra Tottenham Foto: AFP

Publicidad

¿Por qué Ousmane Dembélé no jugará en Champions League?

Luis Enrique, entrenador del PSG, justificó este lunes el descarte de Ousmane Dembélé para disputar el martes el partido de la Champions League en el campo del Arsenal por "un problema de compromiso" con el equipo.

"Hay un problema de compromiso del jugador en relación con el equipo, pero no hay un problema entre el jugador y el entrenador", aclaró el técnico español, sobre la ausencia en la lista de convocados del internacional francés, referente del equipo parisino tras la partida de Kylian Mbappé.

Ousmane Dembele tras marcar gol en partido del PSG y el FC Barcelona por la Champions League. Getty Images

En la rueda de prensa previa a la segunda jornada de la 'Champions', Luis Enrique insistió en que "no hay una disputa" entre él y el jugador, como ha publicado la prensa francesa.

El castigo a Dembélé sucede por el partido liguero del viernes ante el Rennes (3-1).

Publicidad

De acuerdo con los medios, el entrenador español reprochó al ex del Barcelona ciertas opciones tomadas en el terreno de juego, algo que el jugador aparentemente no apreció y desencadenó una discusión subida de tono, de la que no se han filtrado, de momento, detalles.