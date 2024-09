Arsenal vs PSG: hora y dónde ver EN VIVO el partido de Champions League

Arsenal vuelve a la acción en la Champions League y en esta ocasión tendrá que enfrentarse al PSG en juego por la segunda fecha de la fase de liga, partido que se jugará en el Emirates Stadium.

Hora y dónde ver Arsenal vs PSG, en juego por la segunda fecha de la Champions League

El partido entre Arsenal y PSG se jugará este martes 30 de septiembre a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y usted podrá seguir todas las incidencias de este especial encuentro por la señal de ESPN 7 y de manera ONLINE por Disney + Premium.

Luis Enrique y su fuerte decisión con Ousmane Dembélé: ausente para el partido contra Arsenal

Ousmane Dembélé en charla con Luis Enrique, DT del PSG Foto: AFP

Ousmane Dembélé no ha sido convocado con el París Saint Germain (PSG) para disputar este martes el partido de la Liga de Campeones en el campo del Arsenal porque su entrenador, Luis Enrique, ha decidido excluirlo como castigo disciplinario tras un choque entre ambos en el último encuentro de liga.

Según la información, revelada por el sitio de información deportiva RMC Sport y confirmada por L'Équipe, Luis Enrique ha querido castigar así al internacional francés, después de la discusión que hubo entre ambos al término del encuentro del viernes ante el Rennes, en el que el PSG ganó por 3-1.

De acuerdo con los dos medios, el entrenador español habría reprochado al ex del Barcelona ciertas opciones tomadas en el terreno de juego, algo que el jugador aparentemente no apreció y desencadenó una discusión subida de tono, de la que no se han filtrado, de momento, detalles.

De este modo, Dembélé, referente del equipo parisino tras la partida de Kylian Mbappé , no figura en la lista de los convocados por el técnico español para el partido de mañana.

Contactado por EFE, el PSG no quiso comentar en un primer momento la ausencia del jugador, y se limitó a remitir a la conferencia de prensa previa al partido, que está convocada este lunes por la tarde.

Mikel Arteta, rendido ante los pies de Luis Enrique

Mikel Arteta, técnico del Arsenal. ADRIAN DENNIS/AFP

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta , se confesó como un "gran admirador" de su compatriota Luis Enrique Martínez, técnico del Paris Saint-Germain (PSG), de quien destacó que ha dejado huella en todos los equipos por lo que ha pasado como jugador o entrenador.

Antes del choque que enfrentará a ambos equipos mañana en la segunda jornada de la Liga de Campeones, Arteta se deshizo en elogios hacia Luis Enrique, cuya mención por un periodista en la rueda de prensa le dibujó "una sonrisa en la cara".

"Soy un gran admirador de Luis Enrique. (Tiene) una personalidad increíble, un enorme carisma, una gran energía y siempre apoya a sus jugadores jóvenes. Lo que me encanta es que allá donde ha estado, como jugador o entrenador, sus huellas están por todas partes", dijo.

A juicio del donostiarra, el enfoque que tiene el exseleccionador español de la vida y de la profesión "es algo realmente que admirar y de lo que aprender".

"La palabra es honestidad. Te mira a los ojos y te dice lo que piensa. Y los jugadores aprecian eso. Puede gustarte más o menos, pero es así. Tengo dos o tres jugadores que han estado con él en la selección y todos dicen que disfrutaron jugando para él", opinó.

Arteta consideró que el PSG está "al mayor nivel que te puedes encontrar en el fútbol", pero que por eso mismo supondrá una buena prueba sobre hasta dónde puede llegar su equipo.

En su opinión, la gran fortaleza del conjunto parisino es su capacidad de dominar todas las fases del juego y la intención clara de recuperar el balón rápidamente en cuanto lo pierden.

El técnico del Arsenal, que no sabe aún si podrá contar con Ben White y Calafiori este martes, recordó con cariño su paso por el PSG, donde debutó como jugador profesional y reconoció que cuando el Barcelona lo recuperó para su plantilla no quería marcharse de París.

"Adoré cada minuto. Siempre estaré agradecido al club y a Luis Fernández por creer en mi con 17 o 18 años. Fue mi plataforma, en un club maravilloso y en la ciudad más bonita de Europa, con compañeros de equipo que me ayudaron a definir quién iba a ser como jugador", aseveró.