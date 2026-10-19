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Gol Caracol  / Así fue el gol de Karen Castellanos, en Cali vs. Nacional de Uruguay por Copa Libertadores Femenina

Así fue el gol de Karen Castellanos, en Cali vs. Nacional de Uruguay por Copa Libertadores Femenina

La talentosa del Deportivo Cali decretó el 2-0 sobre Nacional de Uruguay, luego de un remate cruzado. El partido fue válido por la segunda jornada del grupo D de la Copa Libertadores Femenina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Karen Castellanos en acción de juego con Cali femenino vs. Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores.
Karen Castellanos en acción de juego con Cali femenino vs. Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores.
Foto: AFP

Karen Castellanos fue la autora del gol de la tranquilidad para el Deportivo Cali frente a Nacional de Uruguay, en partido válido por la segunda jornada de la Copa Libertadores Femenina 2026.

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La talentosa de las 'azucareras' decretó el 2-0, luego de un remate cruzado que se desvió en el camino, y descolocó a la arquera Villanueva. Dicho juego correspondió al grupo D del certamen continental.

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