Así fue el gol de Karen Castellanos, en Cali vs. Nacional de Uruguay por Copa Libertadores Femenina

Karen Castellanos fue la autora del gol de la tranquilidad para el Deportivo Cali frente a Nacional de Uruguay, en partido válido por la segunda jornada de la Copa Libertadores Femenina 2026.

La talentosa de las 'azucareras' decretó el 2-0, luego de un remate cruzado que se desvió en el camino, y descolocó a la arquera Villanueva. Dicho juego correspondió al grupo D del certamen continental.

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Vea acá el gol de Karen Castellanos, en Cali vs. Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores Femenina:

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