Barcelona, listo para enfrentar al PSG en la Champions League: ausencias y regresos destacados

Los sancionados Sergi Roberto y Andreas Christensen y los lesionados Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Alejandro Balde son las únicas ausencias del Barcelonapara medirse este martes al París Saint-Germain en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El técnico azulgrana, Xavi Hernández, dio a conocer la lista de 23 futbolistas para enfrentarse al conjunto francés en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Las tres principales novedades son el delantero Robert Lewandowski, el lateral Joao Cancelo y el central Íñigo Martínez, que se perdieron el último partido de LaLiga EA Sports contra el Cádiz por sanción.

Esta es la lista de convocados del equipo azulgrana: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Íñigo Martínez, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, Joao Félix, Marcos Alonso, Romeu, Vitor Roque, De Jong, Gündogan, Kounde, Astralaga, Lamine Yamal, Casadó, Fermín, Cubarsí, Marc Guiu y Héctor Fort.

¿Qué dijo Luis Enrique tras la derrota en casa contra el Barcelona?

"El partido de Barcelona es una final y hay que ganarlo. Trataremos de mejorar algunos aspectos, como es lógico. Felicitar hoy al Barça por el partido y la victoria. Nosotros podíamos haber tenido otro resultado y ya pensamos solo en cómo ganar en la vuelta", afirmó.

"No hablo individualmente de un jugador después de una derrota. Hablo del equipo y de mi trabajo. El entrenador es el máximo responsable. No voy a hablar individualmente de nadie después de perder", añadió.

Luis Enrique, director técnico del París Saint-Germain. FRANCK FIFE/AFP

"Yo no tengo ninguna duda de que podemos conseguirlo y lo podemos hacer. Si hay un equipo que no especula dentro y fuera de casa, somos nosotros. Quedan seis días para ese partido, dependemos de ganar ese partido. El hecho de que ahora los goles no valgan doble fuera de casa nos beneficia en este caso y todos los partidos del cuadro de los cuartos están abiertos", afirmó sobre una posible remontada.

"Nunca pongo de favorito al rival, nunca veo al rival como favorito. Es mi manera de ver la competición. Seguiré pensando que iremos a Barcelona a ganar el partido porque no nos vale otro resultado", concluyó.