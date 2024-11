Barcelona tendría en la mira a un delantero del Liverpool: ¿Otra vez Luis Díaz?

En territorio catalán hay noticias que vinculan a un jugador del Liverpool con el Barcelona, todo para reforzar el ataque del conjunto dirigido actualmente por Hansi Flick.

Estos rumores se dan luego de varios meses de que el colombiano Luis Díaz haya sido vinculado con el cuadro culé, aunque al final siguió en Inglaterra y un posible fichaje no prosperó.

Pero en las recientes horas, las declaraciones de Mohamed Salah y su futuro, han lleva a que nuevamente desde el Barcelona vean al competitivo equipo del Liverpool, pero para llevarse a una de sus principales estrellas.

El 'Faraón' que terminará el próximo mes de junio su contrato con el Liverpool, está viviendo una temporada llena de luces en lo deportivo pero con sombras en lo contractual, que se oscurecieron tras unas declaraciones antes del decisivo duelo del miércoles contra el Real Madrid.

Hace siete años desde el aterrizaje del egipcio a orillas del río Merseyside, pero la historia de amor podría llegar pronto a su final: a poco más de seis meses para el final de su contrato, su renovación sigue en el aire.

"Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido una oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro", confesó "decepcionado" el atacante de 32 años, minutos después de haber anotado un doblete contra el Southampton (3-2) para salvar una vez más a los suyos. "Me encantan los fans y ellos me adoran" pero "al final no está en mis manos o las suyas", lamentó Salah.

Mohamed Salah, por eso, de inmediato empezó a ser vinculado con posibles destinos para la próxima temporada, en caso de que en el Liverpool no logren extender su contrato.

“En el club azulgrana, de momento, sin ningún movimiento de acercamiento al entorno del egipcio, lo que se ha producido es un debate lógico sobre si sería acertado fichar a un jugador como Salah, que llegaría libre y gratis, aunque habría que firmarle un contrato relativamente largo (tres temporadas) y pagarle una ficha a la altura de los jugadores mejor pagados de la plantilla”, informaron en ‘Mundo Deportivo’.

Para agregar mencionan que

"la posibilidad de fichar a Salah como agente libre genera debate en el Barca", todo por ahorrarse el dinero en una posible transferencia, para solo enfocarse en poder cuadrar un eventual salario.

Luis Díaz y Mohamed Salah en el Liverpool. DARREN STAPLES/AFP.

- "Egoísta" -

Esta no es la primera vez que Salah, o su agente Ramy Abbas Issa, tira una piedra sobre el tejado del Liverpool, pero en esta ocasión la declaración fue directa y explosiva, sin filtros, algo que no gustó a todo el mundo.

"Si sigue haciendo comentarios, si su agente envía mensajes sibilinos, es egoísta. Es pensar en sí mismo y no en el club", criticó la exleyenda 'Red' Jamie Carragher en SkySports, en el programa Monday Night Football. "El Liverpool recibe al Real Madrid en mitad de la semana y al Manchester City el fin de semana. No es el tema principal en este momento".

"Es un poco de política ¿no?", valoró otro exjugador del Liverpool John Aldridge en la emisora de la BBC.

'Mo' Salah, en el club desde 2017, hizo sus declaraciones en zona mixta, un espacio donde los periodistas esperan con la esperanza, muchas veces vana, de que un jugador se detenga a responder las preguntas tras los partidos.

Su salida de tono puede ser espontánea o calculada, pero en cualquier caso ha llegado en un momento en el que 'The Egiptian King', como es apodado en Inglaterra, está brillando a su máximo esplendor.