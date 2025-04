Bayer Leverkusen respondió al Real Madrid sobre el interés de fichar a Xabi Alonso

Fernando Carro, director general del Bayer Leverkusen alemán, dijo este lunes que confía en la continuidad del técnico del equipo, el español Xabi Alonso , pese a los rumores que lo sitúan en el Real Madrid , y aseguró que la preparación para la próxima temporada la están llevando a cabo con él porque les gustaría "que cumpliese el contrato" que tiene hasta 2026 e incluso "lo prorrogase".

El directivo del Bayer Leverkusen, que se encuentra en Madrid para la gala de los Premios Laureus, en los que su equipo está nominado en una de las categorías, puso en valor el trabajo del entrenador español desde su llegada al equipo en octubre de 2022.

"La temporada pasada fue excepcional. Primera vez en la historia que un equipo en la Bundesliga gana la Liga sin perder un partido, que el Leverkusen gana la Liga, llega a la final de la Liga Europa y gana una Copa. Por todo eso el desarrollo de club en los últimos años ha sido brutal y en el mundo del deporte lo que intentamos es tomar decisiones que incrementen las probabilidades de éxito, aunque el equipo es el que decide partidos", dijo Carro en el ayuntamiento de Madrid.

"Estamos muy contentos con Xabi y él sabe que nos gustaría que cumpliese el contrato que tiene hasta 2026 y lo prorrogase", destacó el directivo del club alemán, y aseguró que está "tranquilo porque la relación" con el entrenador es "muy buena".

"Llevamos casi tres años trabajando juntos y somos conscientes de que en el fútbol puede haber cambios en un club que afecten a otros. No somos ingenuos, pero lo que es verdad es que el entrenador es importante y por eso preparamos el equipo de la temporada que viene con él. Está totalmente involucrado e integrado en la preparación", subrayó.

Xabi Alonso, entrenador español del Bayer Leverkusen, es pretendido por el Real Madrid para la temporada 2025/2026 AFP

"Si al final hubiese un interés por parte de otro club y él estuviese interesado, tenemos una relación que habría que hablarla. No es nuestro deseo, pero tenemos claro que la decisión tiene que estar en tres o cuatro semanas, no podemos esperar al final de temporada", comentó Carro, que ironizó con su preferencia para que el Real Madrid gane todos los títulos posibles hasta final de curso.

"Me gustaría que el Real Madrid ganase todo para que no hubiese estas discusiones", señaló el directivo del Bayer Leverkusen, que reiteró que se "puede especular mucho, pero ahora no hay nada".

"En semanas sabremos si hay un cambio técnico en nuestros clubes, pero lo que está es que somos un club muy profesional y hemos de estar preparados para cualquier cosa. Desde que fichamos a Xabi sabíamos que iba a ser un gran entrenador y desde el momento que fichas a uno tienes que preparar a otros. Su fichaje tampoco fue por un momento. Primero lo fichamos año y medio hasta 2024 y después hasta 2026", manifestó.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, dando indicaciones en el partido contra Arsenal, por Champions League AFP

"Al firmarlo hasta 2026 hemos tenido confianza en que siga. Podemos dormir tranquilos, desayunar tranquilos y estar preparados para cualquier eventualidad. Tenemos un pacto de caballeros y si viene un equipo en el que ha jugado podemos sentarnos", comentó.

La tranquilidad de Fernando Carro se ampara en las conversaciones que mantiene con su entrenador "todos los días de muchas cosas".

"El año pasado, en el parón de selecciones, nos aseguró a pesar de tener ofertas que seguiría. Este año nos hemos dado un tiempo para tomar una decisión. Estamos muy tranquilos y tampoco hay mucho más que decir. Hay una excelente relación y si hay algo que hablar, hablaremos. La voluntad de Xabi es importante, él nos respeta y nosotros a él", concluyó.