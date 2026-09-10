🔴Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Champions League

🗣️ Voces de los protagonistas

"Va a ser increíblemente duro. Hay muchos equipos que han venido y lo han pasado muy mal, y probablemente nosotros también mañana (jueves). Pero como en todos los partidos de fútbol, siempre tienes una oportunidad. Con suerte podremos tener el balón más de lo que Bayern quiere, y entonces, tal vez, saquemos algo del partido. Hemos demostrado durante varios años que somos un equipo de fútbol increíblemente bueno. Queremos demostrarlo", esas fueron las palabras de Jens Petter Hauge, delantero del Bodo/Glimt.