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Gol Caracol  / 🔴Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Champions League
EN VIVO

🔴Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Champions League

Luis Díaz y Bayern Múnich debutan este jueves en la Champions League, recibiendo en el Allianz Arena al complicado equipo noruego de Bodo/Glimt. ¡Siga EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de sept, 2026
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Luis Díaz y Bayern Múnich debutan en la Champions League.
Luis Díaz y Bayern Múnich debutan en la Champions League.
Getty Images
REFRESCAR
  • 02:00 p. m.
    🎶¡Suena el himno de la Champions! 🎶

    Las notas del himno del máximo torneo de clubes de Europa suena en al Allianz Arena.

    • Publicidad

  • 01:59 p. m.
    👊🏻🏟️ ¡Salen los equipos a la cancha! 👊🏻🏟️

    Todo está presto en el Allianz Arena para una nueva jornada de la Champions League.

  • 01:58 p. m.
    🤩🏟️ ¡El Allianz Arena, listo para una nueva jornada de Champions League!🤩🏟️

  • 01:51 p. m.
    ✅🟡⚫ ¡La formación inicialista del Bodo/Glimt!✅🟡⚫

  • 01:49 p. m. - ✅⚽ ¡Titulares confirmadas! ✅⚽
    👊🏻🔴 ¡Así formará el Bayern Múnich! 👊🏻🔴

  • 01:48 p. m.
    👀 ¡Así ve Vincent Kompany al Bodo/Glimt!

    "Cada jugador puede correr mucho, cada jugador quiere defender y presionar. Tienen una idea clara, y los jugadores están completamente comprometidos con ella. Es difícil de implementar, y eso también se aplica a los fichajes. Con el dinero que tienen disponible, realmente no deberían poder competir con esos equipos, pero lo hacen: ese es el mayor cumplido que se les puede hacer", dijo el DT del Bayern.

    Vincent Kompany; DT del Bayern Múnich
    Vincent Kompany; DT del Bayern Múnich
    Fotografía de: AFP

  • 01:44 p. m.
    🗣️ Voces de los protagonistas

    "Va a ser increíblemente duro. Hay muchos equipos que han venido y lo han pasado muy mal, y probablemente nosotros también mañana (jueves). Pero como en todos los partidos de fútbol, siempre tienes una oportunidad. Con suerte podremos tener el balón más de lo que Bayern quiere, y entonces, tal vez, saquemos algo del partido. Hemos demostrado durante varios años que somos un equipo de fútbol increíblemente bueno. Queremos demostrarlo", esas fueron las palabras de Jens Petter Hauge, delantero del Bodo/Glimt.

  • 01:37 p. m.
    🤔🔴 ¿Cuál es el presente de Bayern Múnich?🤔🔴

    Los dirigidos por Vincent Kompany suman cuatro puntos en la actual temporada de la Bundesliga, luego de dos fechas. El conjunto de Baviera ha dejado claro que la gran apuesta esta campaña es la Champions League.

  • 01:27 p. m.
    ⌚⚽ ¿A qué hora es el partido? ⌚⚽

    A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el Allianz Arena de Múnich.

  • 01:13 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Bayern Múnich y Bodo/Glimt por la primera jornada de la fas de liga de la Champions League.

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