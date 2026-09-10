🔴Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Champions League

Las notas del himno del máximo torneo de clubes de Europa suena en al Allianz Arena.
- 02:00 p. m.🎶¡Suena el himno de la Champions! 🎶
- 01:59 p. m.👊🏻🏟️ ¡Salen los equipos a la cancha! 👊🏻🏟️
Todo está presto en el Allianz Arena para una nueva jornada de la Champions League.
- 01:58 p. m.🤩🏟️ ¡El Allianz Arena, listo para una nueva jornada de Champions League!🤩🏟️
🔥 Was für ein Himmel über der Allianz Arena! 🔥 pic.twitter.com/unBE0U9KJX— FC Bayern München (@FCBayern) September 10, 2026
- 01:51 p. m.✅🟡⚫ ¡La formación inicialista del Bodo/Glimt!✅🟡⚫
Dette er Glimts lag mot Bayern München 🫡 pic.twitter.com/14vqvlBCXw— FK Bodø/Glimt (@Glimt) September 10, 2026
- 01:49 p. m. - ✅⚽ ¡Titulares confirmadas! ✅⚽👊🏻🔴 ¡Así formará el Bayern Múnich! 👊🏻🔴
✨ 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. FK Bodø/Glimt ✨ pic.twitter.com/giaNiKH9W8— FC Bayern München (@FCBayern) September 10, 2026
- 01:48 p. m.👀 ¡Así ve Vincent Kompany al Bodo/Glimt!
"Cada jugador puede correr mucho, cada jugador quiere defender y presionar. Tienen una idea clara, y los jugadores están completamente comprometidos con ella. Es difícil de implementar, y eso también se aplica a los fichajes. Con el dinero que tienen disponible, realmente no deberían poder competir con esos equipos, pero lo hacen: ese es el mayor cumplido que se les puede hacer", dijo el DT del Bayern.
- 01:44 p. m.🗣️ Voces de los protagonistas
"Va a ser increíblemente duro. Hay muchos equipos que han venido y lo han pasado muy mal, y probablemente nosotros también mañana (jueves). Pero como en todos los partidos de fútbol, siempre tienes una oportunidad. Con suerte podremos tener el balón más de lo que Bayern quiere, y entonces, tal vez, saquemos algo del partido. Hemos demostrado durante varios años que somos un equipo de fútbol increíblemente bueno. Queremos demostrarlo", esas fueron las palabras de Jens Petter Hauge, delantero del Bodo/Glimt.
– De har ingen klare svakheter pic.twitter.com/vHjX9XHifK— FK Bodø/Glimt (@Glimt) September 10, 2026
- 01:37 p. m.🤔🔴 ¿Cuál es el presente de Bayern Múnich?🤔🔴
Los dirigidos por Vincent Kompany suman cuatro puntos en la actual temporada de la Bundesliga, luego de dos fechas. El conjunto de Baviera ha dejado claro que la gran apuesta esta campaña es la Champions League.
- 01:27 p. m.⌚⚽ ¿A qué hora es el partido? ⌚⚽
A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el Allianz Arena de Múnich.
- 01:13 p. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Bayern Múnich y Bodo/Glimt por la primera jornada de la fas de liga de la Champions League.
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