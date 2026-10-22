Boca Juniors vs Atlético Mineiro; vuelos y hotel a Barranquilla a la final de Copa Sudamericana

Los hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro que quieran asistir a la final de la Copa Sudamericana 2026 deberán preparar el presupuesto para los vuelos, el alojamiento y las entradas. Estos son los precios de referencia para viajar a Barranquilla el próximo 21 de noviembre.

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El encuentro enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro, en una cita que movilizará a miles de aficionados argentinos y brasileños.

Publicidad

Con la expectativa por el partido, los hinchas que planean acompañar a sus equipos deberán organizar el viaje con anticipación. Los precios de los tiquetes aéreos y los hoteles pueden variar según la disponibilidad, la duración de la estadía y la demanda generada por el encuentro.

Publicidad

¿Cuánto cuesta viajar de Buenos Aires a Barranquilla?

Los aficionados de Boca Juniors que salgan desde Buenos Aires pueden encontrar vuelos con escalas hacia Barranquilla. Como referencia, un viaje de ida y vuelta para un adulto, con salida el viernes 20 de noviembre y regreso el domingo 22, puede costar alrededor de 7,3 millones de pesos colombianos.



La tarifa final dependerá de la aerolínea, las conexiones, el equipaje incluido y el momento de la compra. Por eso, se recomienda comparar diferentes itinerarios y revisar las condiciones antes de confirmar la reserva.

¿Cuánto cuesta volar desde Belo Horizonte?

Para los aficionados de Atlético Mineiro, también hay alternativas para viajar desde Belo Horizonte hasta Barranquilla. Como precio de referencia, un tiquete de ida y vuelta puede encontrarse desde aproximadamente 3.044 reales brasileños, aunque el valor está sujeto a disponibilidad y puede cambiar según las fechas y las conexiones.

Publicidad

Los viajeros deberían considerar la posibilidad de salir con uno o dos días de anticipación para tener margen ante eventuales retrasos y disfrutar del ambiente previo a la final.

¿Cuánto cuesta un hotel en Barranquilla?

El alojamiento será otro de los gastos importantes para quienes viajen a Colombia. Como referencia, una noche de hotel en Barranquilla puede costar entre 126.000 y 324.000 pesos colombianos, dependiendo de la ubicación, la categoría del establecimiento y los servicios incluidos.

Publicidad

Estos valores no representan tarifas garantizadas para el fin de semana de la final. La demanda podría elevar los precios, por lo que reservar con anticipación puede ayudar a encontrar mejores alternativas.

Los aficionados también deberán tener en cuenta la distancia entre el alojamiento y el estadio Metropolitano Roberto Meléndez,, el cual está ubicado en el municipio de Soledad, además de los costos de transporte durante su estadía.

Publicidad

¿Cuánto costarían las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026?

La Conmebol aún debe confirmar los precios oficiales de la boletería para la final de 2026. Sin embargo, la edición de 2025 sirve como referencia para calcular cuánto podría costar el ingreso al partido.

En aquella final, disputada entre Lanús y Atlético Mineiro en Asunción, los precios de referencia fueron de 90 dólares para la categoría 3, 130 dólares para la categoría 2 y 200 dólares para la categoría 1. También se ofrecieron opciones VIP por aproximadamente 160 dólares.