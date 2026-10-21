Cali vs. U de Chile, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Libertadores Femenina

El Deportivo Cali afronta un duelo decisivo en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores Femenina 2026. Las 'azucareras' se miden cara a cara frente a la Universidad de Chile, en un compromiso por la tercera jornada del grupo D y en el que está en juego el tiquete a los cuartos de final del certamen continental.

Así llegan los equipos a este enfrentamiento

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Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz arriban a esta cita crucial en una posición favorable en la zona, esto luego de cosechar cuatro puntos en sus dos primeras salidas.

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Hay que indicar que Deportivo Cali femenino debutó con un empate (1-1) frente a Club Libertad, de Paraguay, y después logró una sólida victoria 2-0 sobre Nacional de Uruguay con anotaciones de Ingrid Guerra y Karen Daniela Castellanos; por lo que dependen de un triunfo o un empate para inscribir su nombre entre las ocho mejores del continente.



Por su parte, la Universidad de Chile saldrá con la obligación de sumar de a tres para forzar su clasificación, lo que prevé un desarrollo de partido intenso y con espacios para el contraataque 'verdiblanco'. Las australes sólo suman un punto en la zona D.

Deportivo Cali femenino se impuso a Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores. Foto: AFP

Así las cosas, la cita está pactada y el margen de error es cero. Deportivo Cali buscará hacer valer su invicto y plasmar en el terreno de juego la jerarquía que lo ha caracterizado en el certamen. Ganar o empatar asegura el tiquete a la siguiente ronda, pero el objetivo 'azucarero' es claro: dar un golpe de autoridad y avanzar a cuartos de final con paso firme.

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Deportivo Cali vs. Universidad de Chile, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Libertadores Femenina

Día: jueves 22 de octubre.

jueves 22 de octubre. Jornada: tercera fecha del grupo D.

tercera fecha del grupo D. Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

3:00 p.m. (Colombia). Estadio: Banco de Guayaquil (Ecuador).

Banco de Guayaquil (Ecuador). Transmisión por TV: Win - Pluto TV.

Win - Pluto TV. ONLINE: www.golcaracol.com.

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, polémicas, golazos y más. Además de la crónica y de cómo quedó la tabla de posiciones, para que se agende y no se lo pierda.