Campeón del mundo le correría el butaco a Luis Díaz en Barcelona

En las últimas semanas, Luis Díaz, uno de los principales bastiones de la 'era Lorenzo' en la Selección Colombia ha sido pretendido por importantes clubes en Europa. Situación que ha hecho que más de uno se pensar por lo que será el futuro del guajiro. Sin embargo, no todo estaría dicho y el nombre de otro sudamericano haría cambiar los planes para el colombiano.

Según 'TyC', el medio español SPORT dio a conocer que Julián Álvarez también estaría en la lista de deseos del Barcelona, equipo que hace unos días tuvo en su radar a Luis Díaz. "Barça está elaborando una ingeniería económica para incorporar a la 'araña' pieza fundamental de la 'Scaloneta', pero suplente en Manchester City, y no tener problemas con el Fair Play financiero impuesto por La Liga", comentaron desde Argentina.

No obstante, hay que recordar que días atrás el mismo exRiver Plate comentó su gusto por estar en la actualidad en el conjunto de Pep Guardiola, pese a no ser titular. "Estoy tranquilo, me siento bien y estoy feliz en el Manchester City…Y veremos qué pasa”.

Así las cosas, este sería un movimiento clave que pondría en duda el posible arribo de Luis Díaz al cuadro español, pues hay que recordar que si bien Julián Álvarez es delantero, en varias oportunidades ya se le han visto sus condiciones como extremo; además, en algunos partidos en el Manchester City ha estado en esa posición del campo.

Por el momento, se sigue de cerca los posibles movimientos en el mercado de fichajes que se avecina y qué otros pretendientes le saldrían a 'Luchito'.

Presente de Luis Díaz, en Liverpool

El exJunior de Barranquilla en la pasada temporada 2023/2024 acumuló 51 duelos con el Liverpool; contando Premier League, Europa League, EFL Cup y FA Cup para un total de 13 goles y cinco asistencias.

Asimismo, el atacante 'cafetero' no solo ha sabido tener excelsos rendimientos con el combinado nacional, sino también se ha ganado el cariño de los hinchas del Liverpool, donde incluso ya le compusieron una canción como muestra de su cariño. Así las cosas, cuando se conoció la posible salida de Luis Díaz del conjunto 'red' muchas especulaciones salieron a la luz. Pues hay que recordar que en la próxima temporada de la Premier League los de Merseyside tendrán nuevo técnico.

Arne Slot será el sucesor de Jurgen Klopp en uno de los conjuntos más históricos del balompié internacional.