En Ecuador se jugará, a partir de este jueves 15 de octubre, la decimoctava edición de la Copa Libertadores Femenina. Precisamente, en el certamen de la Conmebol participará Santa Fe, actual subcampeón de la liga de nuestro país. Las 'leonas' iniciarán el sueño continental frente al Caracas de Venezuela.

Las primeras campeonas del balompié femenil colombiano reforzaron su plantilla para este importante campeonato, con nombres de jerarquía como la goleadora Manuela González, Kelly Ibargüen, Wendis Cabrera y la guardameta Jimena Ospina.

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Bajo la dirección técnica de Omar Ramírez y con la ambición de pelear el título que se les ha escapado en las finales de 2021 y 2024, Santa Fe abre una fase de grupos altamente exigente, donde posteriormente medirán fuerzas contra Colo-Colo de Chile y el vigente campeón, Corinthians. Hacen parte de la zona A.

La formación de Santa Fe en el clásico contra Millonarios por la semifinal de la Liga Femenina 2026. Foto oficial de Santa Fe femenino

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Acá el plantel de Santa Fe para la Copa Libertadores Femenina 2026:

Arqueras: Wendy Martínez, Jimena Ospina.

Defensas: Cristina Motta, Andrea Pérez, Brenda Cardona, Katherine Valbuena, Kelly Ibargüen, María J. Torres, Sophia Posada.

Volantes: Michel Baldallo, Juana Ortegón, Isabella Díaz, Isis De La Cruz, Karen Hernández, Gabriela Huertas, Tahicelis Marcaño.

Delanteras: Mariana Zamorano, Daniela Garavito, Francelis Graterol, Wendis Cabrera, Natalia Orozco, Manuela González.

Caracas vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Copa Libertadores Femenina

Día: jueves 15 de octubre del 2026.

jueves 15 de octubre del 2026. Jornada: primera fecha del grupo A.

primera fecha del grupo A. Horario: 7:00 p.m. (Colombia).

7:00 p.m. (Colombia). Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador).

Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador). Transmisión por TV: Win

Win ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos y más de Santa Fe femenino. Igualmente, encontrará la crónica del compromiso para que se programe y no se lo pierda.

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Otros partidos del día en la Copa Libertadores Femenina:

Jueves 15 de octubre

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Independiente del Valle vs. Belgrano

Horario: 3:00 p.m., en Colombia.

Jornada: primera fecha del grupo B.

Corinthians vs. Colo Colo

Horario: 3:00 p.m., en Colombia.

Jornada: primera fecha del grupo A.

