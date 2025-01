Carlo Ancelotti, confiado con Real Madrid: "El objetivo es llegar a la final, como siempre"

El italiano Carlo Ancelotti , entrenador del Real Madrid , instó a “respetar al rival, la camiseta y la competición” en el partido de dieciseisavos de Copa del Rey contra el Deportiva Minera, de este lunes, aunque aseguró que su idea es “dar minutos” a “futbolistas que han jugado menos” en los últimos encuentros.

“No viajan Courtois ni Rüdiger, los otros viajan todos y pueden jugar, pero teniendo en cuenta que hemos jugado hace poco y quiero dar minutos a otros futbolistas que han jugado menos”, señaló en rueda de prensa.

“La Copa del Rey no va a ser un problema -por el cargado calendario del Real Madrid. mientras estés dentro; lo será cuando estés fuera porque el Real Madrid intenta pelear todas las competiciones. En los últimos tres años, esta competición se nos ha dado bien. Jugar la final de la Copa es algo muy bonito y el objetivo es llegar a la final de la Copa, como siempre”, añadió.

“Afrontamos el partido con la ilusión de siempre porque es una competición importante que nos ha dado mucha felicidad los últimos años. Vamos a respetar al rival, la camiseta y la competición”, completó.

Publicidad

Ancelotti se mostró “un poco más tranquilo” por el hecho de que el partido ante un rival de Segunda RFEF se dispute en el estadio Cartagonova, del Cartagena, equipo de LaLiga Hypermotion.

“Me quedo un poco más tranquilo. El césped es bueno y hay menos probabilidad de tener problemas y se puede disfrutar de un buen partido. Aunque el periodo del año no es el más indicado. Hace frío -bromeó-”.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. KARIM JAAFAR/AFP.

Publicidad

Partido en el que jugará el ucraniano Andriy Lunin como guardameta, pero Ancelotti no le garantizó el puesto durante el resto de la competición copera: “Mañana va a jugar Lunin porque Courtois necesita descansar y recuperar bien. Puede que Lunin juegue en Liga o ‘Champions’ y Courtois en la Copa del Rey… No está definido”, apuntó.

Además, el técnico comentó que cambiará su gestión sobre los lanzadores de penaltis, tras haber errado tres de los últimos cuatro -el más reciente, el error de Jude Bellingham en Mestalla-.

“Lo que no me gusta es que hemos fallado. Quiero aclarar el tema. Cuando hay un penalti no sabía quién va a tirar y ahora lo voy a aclarar antes del partido. Puede ser Vinícius, Mbappé, Bellingham, Modric, Arda Güler…”, dijo.

“Es un aspecto técnico que es muy complicado trabajarlos. Hay un buen lanzador, pero lo que cambia dentro del partido es el ambiente. No puedo reproducir en un entrenamiento el ambiente de un estadio”, amplió.

Kylian Mbappé celebra la victoria de Real Madrid frente al Sevilla. /AFP